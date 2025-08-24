Madagascar: guía completa para viajar en temporada seca

Madagascar, que en lengua malgache significa “la isla de los ancestros”, es un lugar de biodiversidad extraordinaria. Hace millones de años, fue parte del supercontinente Gondwana y su aislamiento en el océano Índico permitió que su flora y fauna evolucionaran de forma única. Entre sus especies más emblemáticas están los lémures, con 113 especies distintas que solo habitan en la isla. Los parques nacionales ofrecen encuentros inolvidables con estos primates, además de camaleones, reptiles, aves y plantas endémicas, como las famosas baobabs, de las cuales existen solo seis especies en todo el planeta.

Baobabs | Pexels - Olivier Sam - 2147945925-31234364

La cultura y las tradiciones ancestrales

La historia de Madagascar es tan diversa como su naturaleza. Los primeros pobladores llegaron desde el sureste asiático hace unos 10 siglos, trayendo consigo rasgos culturales que aún perduran. Además, la influencia de comerciantes persas, árabes y bantúes enriqueció su mosaico étnico, que hoy en día comprende cerca de veinte etnias distintas. La religión predominante es el animismo, con rituales que honran a los antepasados, como la celebración de desenterrar a los muertos para cambiarles la mortaja y realizar fiestas con música y comida. Estos rituales, considerados esenciales para el bienestar espiritual, reflejan la profunda conexión de los malgaches con sus raíces ancestrales.

Biodiversidad en Madagascar | Pexels - Sweeming Young - 418924930-32092758

Experiencias imprescindibles en Madagascar

Para quienes disponen de tiempo, Madagascar ofrece una variedad de actividades y lugares que no se deben perder. Desde la capital, Antananarivo, conocida como Tana, se puede explorar las Tierras Altas, con sus paisajes rurales y arrozales. La visita al Parque Nacional de los Tsingys, con sus formaciones kársticas de pináculos afilados, es una experiencia única. También destacan parques como Anja, donde se pueden observar los lémures de cola anillada, o el Parque Isalo, famoso por sus cañones y formaciones rocosas impresionantes.

Para los amantes de la playa, las costas de Tulear y Nosy Be ofrecen fondos coralinos idealespara el buceo y el relax en playas vírgenes. Además, la cultura de las diferentes etnias, algunas con raíces indo-malayas y otras bantúes, se puede descubrir en las comunidades costeras y rurales, enriqueciendo aún más la experiencia de viaje.

Lemures | Pexels - Mikhail Nilov - 7722710

Viajar con expertos y respetar las tradiciones

Aunque Madagascar es un destino relativamente seguro para viajar por libre, contar con guías locales facilita la organización de rutas y ayuda a respetar las costumbres y tabúes de cada etnia. La agencia IndigoBe, fundada por tres catalanes hace 20 años, es un ejemplo de cómo el turismo responsable puede contribuir al desarrollo local, ofreciendo formación y empleo a las comunidades.

En definitiva, Madagascar es un destino que combina naturaleza, cultura y tradiciones ancestrales en un escenario que sorprende a cada paso. Ideal para viajeros que buscan aventura, naturaleza y un contacto profundo con una cultura única en el mundo.

Puedes escuchar el audio del programa Gente viajera, el espacio de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Elena del Amo.

#MadagascarViajes