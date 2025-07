Los mejores parques temáticos de Europa para este verano de 2025

Disneyland París es el parque temático más famoso de Europa y uno de los destinos favoritos para familias. Con dos zonas principales, el Parque Disneyland, con sus castillos, princesas y personajes Disney y el Walt Disney Studios, dedicado al cine y la animación, ofrece una experiencia mágica para niños y adultos nostálgicos.

Por otro lado, Futuroscope, en Poitiers, es un parque muy diferente. Sin princesas ni cuentos, aquí la tecnología, la ciencia y los espectáculos multisensoriales son los protagonistas. Experiencias inmersivas con realidad virtual, simuladores 4D y espectáculos nocturnos de luz y sonido hacen de este parque una opción sorprendente y tranquila para quienes buscan innovación y diversión educativa.

Parque Astérix: Humor y aventura en las afueras de París

El Parque Astérix, inspirado en los cómics de Goscinny y Uderzo, es uno de los parques más carismáticos de Europa. Recorre la Galia, Roma, Egipto y Grecia con un toque de humor y aventura. Entre sus atracciones más destacadas están Toutatis, la montaña rusa más rápida de Francia y Oziris, una coaster ambientada en el antiguo Egipto. Además, cuenta con espectáculos de acrobacias, recreaciones del circo romano y zonas infantiles como La Forêt d’Idéfix.

¿Quieres prolongar la experiencia? Puedes alojarte en Les Quais de Lutèce, un hotel ambientado en la antigua Lutecia romana, con decorados que parecen sacados de un cómic. Este verano, estrenan Cetautomatix, una spinning coaster familiar con giros, sacudidas y mucho humor.

Gardaland en Italia: diversión en el Lago de Garda

Gardaland, junto al Lago de Garda cerca de Verona, es uno de los parques más completos y divertidos de Europa. Sus atracciones clásicas, como Los Corsarios, La Venganza del Fantasma, Mamut y Ortobruco, son imprescindibles. Para quienes buscan emociones fuertes, están Blue Tornado y Oblivion – The Black Hole. Además, ofrece experiencias como Jumanji: The Adventure, una aventura en jeep a contrarreloj y Cinema 4D Experience con personajes como Aquaman y Wonder Woman.

¿Y qué decir del Legoland Water Park? Un parque acuático con toboganes y juegos fabricados con millones de ladrillos de colores, ideal para refrescarse y seguir disfrutando en familia.

¿Quieres quedarte más tiempo? Muchos parques ofrecen hoteles temáticos para dormir y seguir disfrutando al día siguiente. La llegada es sencilla en coche o tren, con conexiones cómodas desde diferentes puntos de Italia.

Europa-Park en Alemania: el gigante de los parques europeos

Europa-Park, en Rust, entre Friburgo y Offenburg, es el parque más grande del mundo en habla alemana y uno de los pocos que abre en invierno. Con 16 zonas temáticas inspiradas en países europeos y más de 100 atracciones, ofrece desde emocionantes montañas rusas como la Montaña de Fuego Azul hasta opciones más suaves como la Torre de Rapunzel.

El parque también cuenta con un parque acuático, Rulantica y experiencias de realidad virtual como YULLBE. La gastronomía futurista en Eatrenalin combina comida y tecnología para un viaje multisensorial. Además, dispone de seis hoteles de 4 estrellas y un camp resort al estilo western, perfectos para una estancia completa.