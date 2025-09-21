SECCIÓN

Los mejores destinos de Gente viajera 21/9/2025

Cada semana, Gente viajera te invita a descubrir los mejores destinos del mundo de la mano de expertos colaboradores. Desde ciudades emblemáticas hasta rincones desconocidos, el programa de viajes líder de la radio en España te ofrece inspiración para tus próximas aventuras. Descubre lugares únicos a través de la gastronomía, la arquitectura y el patrimonio, las curiosidades, las mejores experiencias o las narrativas culturales como el cine, las series o la literatura. ¿Planeando tu próxima escapada? Déjate guiar por las recomendaciones de Gente viajera y descubre cómo cada lugar puede transformar tu forma de ver el mundo.