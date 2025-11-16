Loomis: los limones negros de Oriente Medio

Los loomis son limones negros que se convierten en uno de los aderezos o especias más curiosos de la cocina de todo Oriente Medio. Realmente son limas que se hierven en agua salada y luego se dejan secar al sol allá, en los países del Golfo Pérsico, y se convierten en limones pequeñitos, negros, que se pueden utilizar de diferentes maneras para cocinar, por ejemplo, rallándolo por encima de las muchas sopas y cremas típicas de la zona.
Esos limones se convierten en negros por el proceso de salado y secado. Es uno de los misterios. Se pueden usar de varias maneras, pero Ángel confiesa: "yo sólo los he probado rallándolos en cremas y les dan un puntito ácido y de misterio y diferente". En la cocina de Oriente Medio, los loomis se emplean como aderezo aromático para sopas, cremas y otros platos tradicionales.
Especias y frutas secas: una despensa que prolonga el viaje
Además de los loomis, Ángel regresó con una buena colección de especias variadas y con productos deshidratados muy comunes en la gastronomía turca y de Oriente Medio, entre ellos, berenjenas, calabacines, tomates y naranjas secas, alimentos que se hidratan antes de incorporarse a guisos y preparaciones locales.
Adquirir estos ingredientes en origen permite luego mantener vivo el recuerdo de Turquía en la cocina diaria: "es la mejor forma de prolongar un viaje de una o dos semanas a lo largo de un año entero". Es una manera sencilla de conectar con la cultura y los sabores del destino incluso tiempo después de haber regresado.
