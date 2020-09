José Entrena, presidente de la Diputación de Granada: "Tenemos una provincia fantástica, con territorios que son mundialmente conocidos"

José Entrena, presidente de la Diputación Provincial de Granada, remarca en el especial de 'Gente Viajera' en Granada la figura del poeta Federico García Lorca como atractivo de la ciudad, que se suma a la diversidad de paisajes, cultura y gastronomía que ofrece este destino.

"Tenemos una provincia fantástica, con territorios que son mundialmente conocidos", asevera el diputado, que nos habla, además, del Universo Lorca, un atractivo que gira en torno a la figura del poeta granadino y en la que desde la Diputación continuarán apostando.

Por otra parte, José Entrena incide en el Geoparque, reconocido por la UNESCO. Un paisaje "impresionante" y "casi único en el mundo", con zonas de carácter geológico, paleontológico y yacimientos, que se suma a la oferta cultura y gastronómica de la provincia. "Es una forma de entender la vida muy ligada al paisaje", comenta respecto al estilo de vida de esta región.

Respecto al número de turistas que han visitado Granada durante el verano, comenta que "ha sido un año atípico", ligado a la vuelta de ciudadanos que no han hecho turismo internacional y han optado por el turismo rural. No obstante, lamenta que la proyección que tenían prevista "no se ha llegado a cumplir" por la pandemia.

José Entrena hace referencia también al turismo deportivo, que "tiene cada vez más importancia" en Granada y que asegura que se está potenciando, pues esperan a los deportistas "con los brazos abiertos".