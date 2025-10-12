Jorge Suárez, concejal de cultura del Ayuntamiento de Cáceres: "Queremos poner a Cáceres en el mapa"

Paseando por la ciudad de Cáceres, Tercer Conjunto Histórico Monumental y de Europa y candidata a Capital Europea de la Cultura 2031, Carles Lamelo ha hablado con Jorge Suárez, concejal de cultura del Ayuntamiento de Cáceres, que ha asegurado que el objetivo que se persigue es claro: "Queremos traer todos los eventos posibles para poner a Cáceres en el mapa".

Hace unos días se ha celebrado Turespaña, una convención que apoya la comercialización de productos y destinos españoles. "Ha sido un verdadero éxito, Cáceres ha estado a la altura" ha destacado Suárez, al mismo tiempo que ha comentado que es para "sentirse orgullosos" que Cáceres haya sido la primera ciudad en la que Turespaña mira para hacer este tipo de congresos.

Turespaña es el primero de muchos porque, que desde hace un tiempo, Cáceres está llevando a cabo un plan especial para atraer todo tipo de convenciones y eventos. Por ejemplo, se ha celebrado la reunión de Energía Nuclear y hace unas semanas se ha firmado un convenio Convention Bureau con el Cluster de Turismo para "poner a Cáceres en el circuito de las grandes empresas".

Patrimonio, cultura e historia por las calles de Cáceres

Si bien, hay que tener cuidado porque Cáceres es una ciudad cuyo casco histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. "Tenemos que tener mucho cuidado y cuidarlo entre todos porque es trasladarte al siglo XV de nuestra historia", ha indicado el concejal.

Pasear por la ciudad cacereña es recorrer 8 kilómetros de recinto amurallado y "perderte por cualquiera de sus calles y encontrarte cualquier sorpresa artística y patrimonial". Para dar a conocer Cáceres se está llevando a cabo, por ejemplo, la campaña 'Feel Cáceres' en Madrid para que los madrileños y turistas, aprovechando la importancia de la capital, vean Cáceres como una oportunidad. "Esta campaña se concibió para que tengamos esa presencia que hasta ahora no habíamos tenido".

En la misma línea, en los próximos meses van a tener celebrarse en la ciudad, importantes citas culturales como el festival 'ExtreMúsica', el Undergorund, un festival de rock; o el Horteralia, que aunque también se celebra en Madrid nació en Cáceres. "Hay gente que dice que Cáceres solo vive de marzo a mayo, pero hemos conseguido que todos los meses tengamos grandes citas" ha señalado Jorge Suárez.

Música y turismo deportivo para que Cáceres no sea ciudad de un solo día

Otro punto importante es buscar que Cáceres no sea una ciudad de paso de un solo día, sino que la gente quiera quedarse, algo que pude conseguirse "uniendo el patrimonio, la agenda cultural, los museos y fundaciones. En Cáceres hay mucho que ver, mucho que disfrutar y mucho que pasar".

Para ello quieren apoyarse en el turismo deportivo aprovechando que Cáceres es capital europea del deporte en 2026. "Todos los años tenemos campeonatos de España, pero queremos eventos pque den ese punto de calidad y señal para llamar la atención del turismo deportivo", ha indicado.

Sobre la candidatura a la capital Europea de la Cultura 2031, Suárez ha comentado que Cáceres encaja "perfectamente" los valores de Europa. Con esta candidatura buscan que " la sociedad cambie mediante la cultura y que el talento de Extremadura se pueda quedar y crecer en su propia región".