Jesús Lupiáñez: "Vélez-Málaga siempre quiere acoger al visitante con el cariño que históricamente nos ha caracterizado"

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha destacado la apuesta del municipio por combinar historia, cultura y tradición con un modelo turístico sostenible y acogedor. En una entrevista concedida durante la emisión especial de Gente Viajera desde el Ayuntamiento de la ciudad, Lupiáñez aseguró sentirse "emocionado" por mostrar el potencial de la capital de la Axarquía.

Estamos trabajando precisamente para seguir poniendo en valor esta tierra tan maravillosa en la que siempre queremos acoger al visitante con todo el cariño que históricamente hemos tenido

El regidor recordó la vinculación de Vélez-Málaga con figuras universales como Miguel de Cervantes, que residió en la ciudad como recaudador de impuestos y que llegó a mencionarla en varias ocasiones en El Quijote.

No se fue con mal recuerdo porque, de hecho, nos nombra varias veces en la obra más importante de la literatura española

También reivindicó la vigencia del pensamiento de la filósofa veleña María Zambrano, cuya fundación tiene sede en la ciudad. "Me siento muy honrado de ser presidente de la Fundación María Zambrano. Estamos trabajando para que su legado siga vivo en todo el mundo, con actividades como la visita que realizaremos en octubre a Puerto Rico y Florida", apuntó.

La ciudad de los artistas

El alcalde puso en valor la riqueza cultural de Vélez-Málaga y las iniciativas que se desarrollan a lo largo del año, como la Noche en Vela, que en agosto llenó de música y luz el centro histórico.

Si Málaga es la ciudad de los museos, Vélez-Málaga es la ciudad de los artistas. La música, la pintura, el flamenco y los espacios culturales se reparten por todos los rincones y son un motivo de orgullo

Entre las propuestas culturales, Lupiáñez mencionó conciertos en la muralla y en la Plaza de la Constitución, el Festival Flamenco Juan Breva o las actividades del Centro de Arte Contemporáneo Francisco Hernández y el Museo de la Ciudad (MUVEL), que este año rindió homenaje a la serie Verano Azul.

Tierra de mango y aguacate

El regidor recordó además que Vélez-Málaga y la Axarquía son la gran despensa de frutas subtropicales de Europa.

Aquí producimos los mejores mangos del planeta, recogidos en su punto óptimo de maduración, y contamos con grandes empresas comercializadoras que generan valor añadido para nuestros agricultores

También subrayó la importancia del aguacate, cuya temporada se extiende de noviembre a mayo, y destacó los proyectos en marcha para garantizar recursos hídricos, como la construcción de una desaladora y el impulso de aguas regeneradas para el riego agrícola.

Al cierre de la entrevista, el alcalde reiteró la invitación a visitar la ciudad:

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.