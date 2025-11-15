Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería “Almería se ha hecho a sí misma y ahora fabrica felicidad”

En la primera hora del programa especial de Gente viajera emitido desde el MUREC de Almería, Carles Lamelo conversa con Javier Aureliano García, presidente de la Diputación Provincial de Almería, en el Día de la Provincia. Una charla que permite recorrer los grandes proyectos culturales, turísticos y patrimoniales que están transformando el territorio y consolidando su identidad.

El MUREC, un museo único en el mundo

García subraya el fuerte impacto que ha tenido el Museo del Realismo Español Contemporáneo desde su apertura. Ubicado en el antiguo Hospital Provincial, es el único edificio civil del siglo XVI que queda en pie en la capital. El presidente recuerda la enorme inversión y el trabajo de rehabilitación realizados:

Le pusimos mucho cariño y mucha ilusión. Hoy está como en sus orígenes y es un espacio mágico, donde contenido y continente están al mismo nivel.

El MUREC se ha convertido ya en un reclamo cultural de primer orden, capaz de atraer visitantes que viajan expresamente a Almería para contemplar obras de Sorolla, Zuloaga, Romero de Torres o Antonio López.

El Cortijo del Fraile, hacia un nuevo renacer cultural

Otro de los grandes proyectos en marcha es la recuperación del Cortijo del Fraile, un símbolo de la provincia, inspiración de 'Bodas de sangre' de Lorca y escenario de películas míticas de Sergio Leone.

La Diputación trabaja en su consolidación:

Queremos salvarlo del deterioro y convertirlo en el epicentro cultural más importante del sureste español.

Ya existe un plan director en marcha y en breve se licitarán las primeras obras. Para García, el enclave, en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, posee un valor paisajístico y sentimental incomparable.

Almería, tierra de cine y escenario natural

Durante la entrevista, García destaca el papel del cine como motor económico y como seña de identidad:

Más de 600 películas se han rodado en Almería.

Además, hace memoria de los rodajes recientes como la adaptación de 'Carta Blanca' de Lorenzo Silva y emblemáticos clásicos filmados en Tabernas, Cabo de Gata o la costa de Mojácar, desde 'Indiana Jones' a 'Lawrence de Arabia'. El turismo cinematográfico continúa generando riqueza antes, durante y después de cada rodaje.

Un destino donde viven todas las estaciones

El presidente defendió la singularidad de la provincia:

Aquí puedes vivir las cuatro estaciones en un fin de semana.

Playas vírgenes mediterráneas, el desierto de Tabernas, el bosque mediterráneo, Sierra Nevada, la Alpujarra almeriense o el Puerto de la Ragua forman parte de un paraje natural único.

Un turismo sostenible y sin masificación

En sintonía con el espíritu de la campaña "Almería, ya estaría", García insiste en un modelo turístico calmado, auténtico y humano:

Queremos que los turistas vayan donde van los almerienses. Un turismo digerible, no masificado, que preserve la esencia.

Almería vende paz, felicidad y experiencias reales, lejos de destinos saturados.

Sabores y talento almeriense

El presidente destaca también el peso de las marcas impulsadas por la Diputación:

Sabores Almería , sello gastronómico con embutidos del interior, mieles únicas, aceites y vinos de prestigio.

, sello gastronómico con embutidos del interior, mieles únicas, aceites y vinos de prestigio. Talento almeriense, una plataforma que visibiliza a diseñadores, artesanos y creadores de la provincia.

Día de la Provincia y el reconocimiento a Juan y Medio

La conversación coincide con las celebraciones del Día de la Provincia. Entre los galardonados con la Medalla de Oro destaca el presentador Juan y Medio, invitado también del programa, cuya defensa apasionada de Almería ha arrancado los aplausos del público.