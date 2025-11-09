Las islas baleares presentan al mundo su nuevo modelo turístico basado en la diversificación, la calidad y la sostenibilidad

La Agencia de Estrategia Turística de las Illes Baleares (AETIB) ha presentado en la Feria Internacional de Turismo de Londres, la World Travel Market, la evolución de su modelo turístico, centrado en la desestacionalización de la temporada alta, la diversificación de la oferta y la sostenibilidad. De la mano del consejero de Turismo, Jaume Bauzà, hemos conocido las diferentes acciones que se han llevado a cabo en Baleares para adaptarse al nuevo cambio de ciclo.

Tras analizar la temporada turística y como está afectando la modificación legislativa a los flujos turísticos de Baleares, el Gobierno de las islas ha puesto el foco en la contención durante la temporada alta, tanto al turista como a la oferta turística ilegal, que tensiona la zona y supone un problema para los residentes. El objetivo es alargar la temporada turística en los meses de temporada media y baja y desestacionalizar los meses de verano.

Con la ayuda de la administración y el patrocinio de eventos, Baleares se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más reconocidos del mundo. De manera coordinada, las autoridades de las islas trabajan en una oferta turística que combina la cultura, el deporte, la naturaleza y la gastronomía.

Cultura y deporte como ejes del nuevo modelo de turismo

Mallorca es la isla donde más se ha avanzado en esta línea. Actualmente, entre el 20% y el 25% de su planta hotelera permanece abierta en invierno, lo que supone un paso importante hacia la desestacionalización. La intención es extender esta fórmula al resto del archipiélago.

En esta tercera participación en la World Travel Market, la delegación balear ha presentado la iniciativa cultural 'Paysage Miró', una propuesta que vincula la oferta turística con la actividad cultural.

Esta estrategia se complementa con la promoción de actividades deportivas al aire libre. Un ejemplo es la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, que ofrece un entorno único para el cicloturismo y la observación del paisaje balear.

Una oportunidad para redescubrir Baleares desde un modelo responsable y equilibrado

Ibiza y Menorca también ocupan un lugar destacado por su valor patrimonial y cultural. En la capital ibicenca se encuentra Dalt Vila, el centro histórico de la ciudad también declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, donde se celebran visitas teatralizadas y se encuentra el Parador.

Por su parte, Menorca destaca por su cultura talayótica. La isla cuenta con la mayor densidad de yacimientos prehistóricos del mundo, muchos de ellos reconocidos por la UNESCO bajo la denominación de Menorca Talayótica.

Con su presencia en la World Travel Market, Baleares reafirma su compromiso con un modelo turístico más equilibrado y respetuoso, que asegure la calidad de vida de los residentes sin renunciar a seguir siendo un referente para el viajero internacional.