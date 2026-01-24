La isla de Ibiza refuerza su apuesta por un modelo turístico más sostenible en FITUR

El presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, ha detallado en Fitur las políticas puestas en marcha para avanzar hacia un turismo más ordenado y sostenible. Una de las principales medidas ha sido la retirada del mercado de 15.000 plazas turísticas ilegales.

"Hemos eliminado más de 3.400 anuncios de las plataformas de comercialización Airbnb, Booking...", ha detallado Marí, quien ha señalado que esto ha reducido la presión humana sobre la isla, especialmente en agosto, y ha mejorado la ocupación hotelera legal.

Menos coches, más equilibrio

También ha valorado la nueva Ley de Limitación de Vehículos, en vigor desde el verano de 2025, que ha supuesto una reducción de 32.000 coches respecto al año anterior. "Ibiza es un territorio limitado y había que poner límites", ha afirmado. Según Marí, el objetivo es lograr un equilibrio entre visitantes y residentes, que "se sientan bien en su lugar de origen".

Vicent Marí durante el programa de Gente Viajera en Fitur | Onda Cero

Apuesta por el transporte público eléctrico

Además, ha anunciado que este verano entrará en funcionamiento una nueva contrata de transporte público con una flota casi totalmente eléctrica. "Queremos que moverse dentro de la isla sea más fácil", ha dicho, apostando por el transporte colectivo.

Desestacionalización: deporte y naturaleza durante todo el año

La promoción de Ibiza fuera de la temporada estival es otra de las apuestas. Marí ha asegurado que la desestacionalización "ya se ha producido" gracias a eventos deportivos como la 10K de Sant Josep o las nuevas rutas senderistas, como la GR de Sant Joan o la futura vuelta a la isla de 360 grados.

Por último, ha subrayado la importancia del turismo familiar, "el origen del turismo en la isla", que ahora se potencia bajo el sello Ibiza Family Moments. Más de 15.000 plazas hoteleras y numerosas actividades se han sumado ya a esta iniciativa. "El que viene con niños, luego esa segunda generación vuelve", ha señalado Marí, destacando un índice de fidelidad del 60 %.