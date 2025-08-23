Ideas para viajar a través del cine

Este verano se conmemora el 50 aniversario de la película Tiburón, dirigida por Steven Spielberg. Aunque en Estados Unidos se estrenó en 1975, en España llegará a los cines el 29 de agosto. La historia transcurre en la ficticia Isla de Amity, rodada en Martha’s Vineyard, una isla real en Massachusetts que mantiene su encanto isleño con restaurantes de marisco y pueblos marineros. Los fans pueden visitar escenarios como Menemsha y Edgartown, donde se recreaba la calle principal de la película, y participar en actos conmemorativos en la isla.

Además, en agosto se reestrena Nueve Reinas, que cumple 25 años y en octubre vuelve a las pantallas Regreso al futuro, que celebra 40 años. Aunque la ciudad de Hill Valley no existe en realidad, fue creada en los estudios de Universal en Los Ángeles, donde también se rodaron otras películas famosas.

San Sebastián - Festival de Cine | Pexels - Caterina Pellizzer - 677920294-17870219

El Festival de San Sebastián y nuevas propuestas del cine español

El Festival de San Sebastián, que tendrá su 73ª edición del 19 al 27 de septiembre, sigue siendo una cita imprescindible del cine europeo, con presencia destacada de producciones españolas. Entre las películas que se presentarán, destaca Historias del buen valle, de José Luis Guerin, que explora un barrio de Barcelona con fuerte presencia migrante y Los Tigres, de Alberto Rodríguez, que muestra localizaciones en Huelva y su costa, donde dos hermanos trabajan en el mar y enfrentan un hallazgo que puede cambiar sus vidas.

El cine español continúa retratando lugares de interés en todo el país, como Galicia, con películas como Romería, rodada en Vigo, que narra la historia de una joven que viaja a Galicia para conocer a su familia, y Rondallas, ambientada en un pueblo marinero gallego que intenta recuperar su agrupación musical tras un naufragio.

La meca del cine internacional | Pexels - Willianjusten - 19163888

Producciones internacionales y fantasía en las pantallas

En cuanto al cine internacional, las producciones apuestan por mundos fantásticos y ciencia ficción. Ejemplos son Bugonia, de Yorgos Lanthimos, que llega en noviembre y narra una invasión alienígena y The Running Man, una adaptación más oscura de Stephen King, también para noviembre. Para las próximas Navidades, destacan Wicked: Parte dos, Avatar: Fuego y ceniza y Bob Esponja: una Aventura pirata, que prometen llevarnos a mundos mágicos y sorprendentes.

¿Listos para planificar sus próximos viajes inspirados en el cine? La temporada trae muchas ideas para descubrir nuevos destinos y revivir historias en lugares reales.

Puedes escuchar el audio del programa Gente viajera, el espacio de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Pablo Mérida.

#ViajesConCine #TurismoCultural #DestinosDePelícula