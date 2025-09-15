VIAJES, DEPORTE Y BIENESTAR

Ibiza, un paraíso para el deporte y el bienestar

Descubrimos en Gente viajera una Ibiza poco habitual: la de los caminos rurales, rutas ciclistas, senderos junto al mar y rincones donde cuerpo y mente se reconectan. La isla blanca es también tierra de deporte activo, paisaje y salud.

Más allá de sus playas y su ambiente nocturno, Ibiza ofrece una red de rutas perfectamente señalizadas que recorren bosques de pinos, acantilados y torres de defensa.

Ibiza, un gimnasio natural entre pinos, calas y patrimonio

Una opción ideal para practicar senderismo, cicloturismo o simplemente caminar y reconectar con uno mismo. Esta otra Ibiza se despliega a pie o sobre ruedas, atravesando enclaves protegidos como el Parque Natural de ses Salines o el entorno costero de Santa Eulària.

Senderismo: rutas con historia y vistas inolvidables

Desde caminos costeros hasta recorridos patrimoniales, la isla propone decenas de rutas como la circular desde Cala Llonga a Sol d’en Serra (Santa Eulària), la travesía entre Cala d’en Serra y el faro de Moscarter (Sant Joan), o los 16 km entre Cala Gració y Cala Salada (Sant Antoni). Sin olvidar la caminata por Dalt Vila y La Marina (Eivissa ciudad), y los senderos que conectan torres defensivas como Sa Sal Rossa y Ses Portes en el sur.

Cicloturismo para todos los niveles

Senderismo en Can Planetes | visitsanteulalia.com

Cicloturismo para todos los niveles

Santa Eulària des Riu cuenta con 12 rutas cicloturistas adaptadas a todos los públicos. Para los más experimentados, el municipio de Sant Josep propone rutas BTT entre montañas y calas. Una de las grandes citas es la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo (3–5 octubre)

Eventos deportivos en octubre

Ibiza vive su gran mes deportivo en octubre con eventos como el Ibiza Trail Maratón (25 octubre) y el Ibiza Sprint Triatlón (26 octubre). Dos citas que combinan deporte, música, gastronomía y paisajes únicos.

Wellness, yoga y rutas a caballo: equilibrio en estado puro

El turismo de bienestar gana fuerza en Ibiza: retiros de yoga frente al mar, fitness al aire libre en playas y agroturismos, rutas a caballo al atardecer en el norte de la isla, o propuestas como el Ibiza Wellness Weekend (17–19 octubre), que une senderismo, bici eléctrica, kayak y gastronomía saludable.

Flamencos en el Parque Natural de Ses Salines | Ibiza.Travel

La experiencia Ibiza, más allá del mar

Deporte, paisaje, tradición y bienestar se dan la mano en una Ibiza que invita a descubrirla paso a paso. Una isla para recorrerla sin prisa, con los cinco sentidos y con respeto por su entorno natural. Una Ibiza que, como contamos en nuestro reportaje de Gente Viajera, se vive intensamente desde la tierra.

