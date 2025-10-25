Huelva, un mundo dentro de una provincia: el secreto mejor guardado del turismo en Andalucía

Desde el Parque Minero de Riotinto, Ana Delgado, diputada de Turismo de la Diputación de Huelva, ha puesto en valor la oferta turística de la provincia, especialmente en otoño, cuando arranca la temporada alta de golf. "Tenemos unos campos de golf de primera calidad en unos entornos y también con unas plazas hoteleras envidiables", ha asegurado. A ello se suma la cercanía de dos aeropuertos internacionales, Sevilla y Faro, que facilitan la llegada de turistas europeos y americanos aficionados a este deporte.

Delgado ha señalado que Huelva es mucho más que su litoral, destacando la posibilidad de dormir dentro del Parque Nacional de Doñana como una de las experiencias más exclusivas. "Es una experiencia única el poder adentrarte en Doñana, vivir esa quietud, esa tranquilidad, respirar naturaleza", ha afirmado.

También ha invitado a descubrir la provincia a través de sus carreteras secundarias, especialmente con rutas moteras que permiten explorar los pueblos blancos del interior. "Además de vivir la experiencia, se va conociendo mucho de los pueblecitos que tenemos aquí en la provincia de Huelva", ha explicado, resaltando el valor del patrimonio, la gastronomía y, sobre todo, "la calidad de su gente, que te recibe, que te acoge, que te hace sentir único".

En el plano deportivo y cultural, ha recordado que Huelva será sede del Campeonato de Europa de Bádminton en 2026 y ha mencionado eventos como la prueba ciclista Huelva Extrema y la carrera Tartessos, que conecta deporte y legado histórico. Además, ha destacado el papel del Festival de Cine Iberoamericano, que se celebra en noviembre y "tiene una impronta bastante importante".

"Huelva es una provincia que se tiene que sentir, que se tiene que vivir", ha afirmado. Y ha concluido con una sentencia que resume su visión del territorio: "Yo siempre digo que es un mundo dentro de una provincia".