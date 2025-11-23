Hong Kong: una ciudad vibrante que combina modernidad, tradición y naturaleza

Victoria’s Harbour es el epicentro urbano y ofrece panorámicas únicas desde tierra o mar. Eva Miquel destaca el “Simphony of Lights”, un espectáculo diario de luces láser y música que se celebra a las 20:00 horas. El clásico Star Ferry cruza la bahía en apenas diez minutos y permite contemplar el skyline junto a embarcaciones tradicionales como el Aqua Luna.

Los imprescindibles: Victoria Peak, templos y barrios históricos

Uno de los puntos más visitados es Victoria Peak, una cima de 554 metros a la que se accede mediante el Peak Tram. Este tranvía asciende con vistas a Kowloon y al distrito financiero, hasta un mirador con varias plantas comerciales donde disfrutar de la puesta de sol. Los templos de la ciudad son otro punto destacado. En Kowloon sobresale el Wong Tai Sin, “hogar del taoísmo, budismo y confucionismo”, con pabellones coloridos, puentes rojos y estanques. En el Distrito Central se encuentran el templo Man Mo y lugares emblemáticos como Hollywood Road, el barrio PMQ o el sistema de escaleras mecánicas exteriores más largo del mundo. La zona de PMQ combina tiendas tradicionales con locales de diseño. Para Eva Miquel, el edificio PMQ, antigua residencia de policías, es hoy un centro de arte lleno de espacios creativos. Por la noche, barrios como Lan Kwai Fong y los Hidden Bars muestran la faceta más animada de Hong Kong.

Imagen de archivo de la gente paseando por un barrio de Hong Kong (China) | Pexels

La gastronomía es uno de los mayores atractivos: “Hong Kong es, gastronómicamente hablando, un auténtico disfrute”, asevera Eva Miquel. Hay opciones para todos los bolsillos, desde restaurantes con estrella Michelin a precios moderados —como Yat Tung Heen— hasta locales especializados en Dim Sum. Además, los vuelos entre España y Hong Kong se han ampliado a siete frecuencias semanales.

Macao | Pixabay

Escapadas: Ngong Ping, Tai O y la cercana Macao

Para quienes dispongan de más tiempo, Eva recomienda tomar el teleférico a la colina de Ngong Ping y visitar el Gran Buda de bronce y el monasterio Po Lin, un trayecto con “cabinas acristaladas… un auténtico espectáculo visual”. Desde allí, es fácil llegar al pueblo pesquero de Tai O y recorrerlo en lancha. La excursión a Macao es también sencilla gracias al ferry TurboJet, que llega en menos de una hora. La ciudad conserva claras reminiscencias portuguesas en el Largo del Senado, las ruinas de San Pablo o la Fortaleza del Monte. Completar la visita con la Torre de Macao, Coloane o Taipa permite descubrir otras facetas de esta región autónoma.

El audio completo de este reportaje de Eva Miquel puede escucharse en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero emitido sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas, presentado por Carles Lamelo.