Guía completa para el avistamiento de cetáceos y aves en Tarifa

Por su ubicación en el Estrecho de Gibraltar, Tarifa es uno de los puntos más visitados del mundo para la observación de aves. Cada año, más de un millón de aves migratorias cruzan el estrecho, entre ellas cigüeñas, milanos y golondrinas. En días de septiembre, es común ver pasar en masa miles de cigüeñas y milanos, formando nubes en el cielo. La zona cuenta con varios observatorios, como Cazalla, Punta Camorro y el Santuario de la Luz, donde los visitantes pueden disfrutar de estos espectáculos naturales con prismáticos y telescopios terrestres proporcionados por guías especializados.

Avistamiento de aves | Pexels - Julia Kuzenkov - 442028-1974657

Avistamiento de ballenas y cetáceos en el Estrecho de Gibraltar

Otra de las actividades más populares en Tarifa es la observación de ballenas y delfines en su hábitat natural. Existen diferentes tipos de embarcaciones seguras, como barcos semirrígidos, catamaranes y barcos tradicionales, que permiten acercarse a los cetáceos en excursiones que garantizan la observación en casi el 100% de los casos. Entre las especies que se pueden ver están los delfines comunes, listados y mulares, que son muy sociables y acuden a las embarcaciones, y las ballenas piloto o calderón común, que viven en manadas y se sumergen en profundidades de hasta 600 metros.

Migración de cetáceos | Pexels - Hernan Segui - 3183411-4801188

La migración y señales para localizar cetáceos

Durante las excursiones, los guías marinos indican a los viajeros cómo identificar a los cetáceos mediante señales como el “splash” o chorro de agua, y la cola que se sumerge en el mar. La observación de orcas, aunque más difícil, también es posible en ciertos meses, especialmente de julio a septiembre, cuando persiguen atunes en la zona. Además, en Tarifa se celebra la Ruta del Atún, una fiesta gastronómica que refleja la cultura y tradición local, y que se puede visitar en mayo y junio.

Tarifa combina naturaleza, aventura y cultura, siendo un destino ideal para quienes desean explorar la fauna marina y la biodiversidad en un entorno único.

