Las grandes tendencias en cruceros: destinos, barcos y nuevas rutas

España ha vuelto a marcar un máximo histórico en llegada de cruceristas, con más de 13 millones de viajeros en sus puertos. Enero es, además, el mes en el que varias navieras inician sus itinerarios de vuelta al mundo, viajes que requieren reserva anticipada y que permiten hacerse una idea de este tipo de experiencias de larga duración.

MSC Cruceros ha iniciado su travesía mundial a bordo del MSC Magnifica, con salida desde Barcelona y un recorrido de 132 días por 46 destinos en 33 países. Oceania Cruises, por su parte, realiza su clásica vuelta al mundo de 180 días a bordo del Oceania Vista, visitando seis continentes y más de cien puertos.

Estos grandes viajes requieren tiempo y presupuesto, aunque las navieras detectan un aumento de pasajeros que trabajan en remoto durante la travesía. Como opción intermedia, se recomiendan cruceros de tres o cuatro semanas o tramos de los llamados “Grandes Viajes”, que permiten recorrer regiones concretas como el Sudeste Asiático, el Índico o el Pacífico.

Cruceros | Pexels - Jules Clark - 624979041-35569689

Caribe, islas privadas y nuevos conceptos

El Caribe sigue siendo uno de los destinos de cruceros más demandados, tanto en su vertiente oriental como occidental. La tendencia de las islas privadas se consolida con propuestas como Ocean Cay, Castaway Cay o las nuevas áreas exclusivas de Norwegian Cruise Line y Royal Caribbean, que apuestan por experiencias de playa con servicios integrados.

Grandes viajes | Pexels - Jonathanborba-33647410

Destinos alternativos y cruceros de expedición

Más allá del Caribe, destacan los itinerarios por Qatar, Emiratos y Omán, así como el Mar Rojo. También ganan protagonismo los cruceros de expedición, con la Antártida en plena temporada y compañías especializadas reforzando su presencia en este tipo de rutas exclusivas.

Cruceros mundiales | Pexels - Kovyrina - 27778678

Asia, norte de Europa y Mediterráneo diferente

Japón continúa en auge, con nuevas rutas que incluyen China, Corea y recorridos estacionales por el archipiélago nipón. En verano, Alaska, Islandia, fiordos y Groenlandia siguen siendo destinos clave. En el Mediterráneo y en los cruceros fluviales, la tendencia apunta a itinerarios menos concurridos y escalas alternativas, como el río Magdalena en Colombia. El sector refuerza su crecimiento con la inauguración de 14 nuevos barcos, muchos de ellos en el segmento de lujo, junto a grandes lanzamientos de navieras como Disney, MSC, Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line.

Puedes escuchar el audio del programa Gente viajera, el espacio de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Eva Miquel.