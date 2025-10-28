El Gran Museo Egipcio abre en El Cairo: así es la nueva joya faraónica del mundo

El GEM ha vivido un proceso de construcción tan largo como accidentado. Desde que en 2002 Egipto convocó el concurso internacional para su diseño —al que se presentaron más de 1.600 estudios de arquitectura de 80 países—, la obra se ha visto afectada por la crisis financiera de 2008, la Primavera Árabe de 2011 y, más recientemente, por conflictos en Oriente Próximo. Todo ello obligó a aplazar en repetidas ocasiones su inauguración.

Finalmente, el museo abrirá con una ceremonia oficial presidida por Su Majestad el Rey de España, antes de recibir a los primeros visitantes. Según la periodista Elena del Amo, quien ha recorrido sus salas, la espera “ha merecido la pena” por la magnitud y belleza del proyecto.

Tesoros de Egipto | Pexels - Antonio Filigno - 159809-10210889

El tesoro de Tutankamón y las joyas faraónicas

Entre sus piezas más esperadas se encuentra el tesoro completo de Tutankamón, formado por más de 5.000 objetos, desde carros y joyas de oro hasta sus célebres máscaras funerarias. Será la primera vez que se expongan todas juntas en un mismo espacio. También se mostrarán las barcas funerarias del faraón Keops, una de ellas restaurada a la vista del público.

El edificio, con 800 metros de fachada y un coste superior a 1.000 millones de dólares, alberga el Grand Hall presidido por un coloso de Ramsés II de 11 metros. Desde allí parte la Gran Escalinata, flanqueada por esculturas y sarcófagos que conducen a las salas dedicadas a la historia faraónica, desde la prehistoria hasta el periodo romano.

Arte egipcio | Pexels - Antonio Filigno - 159809-10210881

El Cairo, nuevo epicentro del turismo cultural

La apertura del GEM consolidará a El Cairo como destino imprescindible para los viajeros. A los atractivos tradicionales; las pirámides, el zoco de Jan el-Jalili o el Cairo islámico. Se suman ahora este museo y el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, que exhibe auténticas momias reales. Para disfrutar de todo, será necesario planificar una estancia mínima de tres o cuatro días.

