El Gran Canal de China: una maravilla histórica poco conocida

Este canal artificial, declarado Patrimonio de la Humanidad, conecta las ciudades de Pekín y Hangzhou a través de una vía acuática de unos 1.700 kilómetros. “Está considerado como el canal artificial más largo del mundo”, detalla Enrique Domínguez Uceta. Su construcción comenzó en el siglo VII, aunque algunas secciones datan del siglo V a.C., lo que evidencia el avanzado conocimiento fluvial de la antigua China.

Importancia histórica y económica

El Gran Canal sirvió durante siglos como “una autopista para las mercancías, por aguas tranquilas y seguras, por el interior del país”. Esta infraestructura permitió el desarrollo económico y la integración territorial de China mucho antes que en Europa. “Los ingenieros de caminos tienen en el título también los canales y puertos, que son grandes infraestructuras imprescindibles para el desarrollo de la sociedad”, señala Enrique Domínguez Uceta.

Las ciudades del canal: patrimonio vivo

Muchas de las ciudades nacidas a orillas del canal conservan su arquitectura tradicional y encanto histórico. Cerca de Shanghái, en los alrededores de Qingpu, se encuentran Zhujiajiao, Zhouzhuang o Tongli. Sin embargo, “hay una de ellas que es imprescindible y se llama Suzhou”. Esta ciudad, famosa por su producción de seda, destaca por sus jardines clásicos como el del Administrador Humilde, el Jardín Doble o el de la Ola Azul Marino, todos Patrimonio de la Humanidad.

Suzhou también alberga “el Museo de la Seda, el Museo de Suzhou, el de la Ópera y el Teatro”, además de múltiples templos y pagodas. Allí, en el taller del museo, “las bordadoras van dando puntadas con hilo de seda que son como pinceladas”, en una fusión única entre tradición artesanal y modernidad.

Otra joya es Tongli, una ciudad con más de mil años de historia, atravesada por 15 canales y famosa por sus 49 puentes. Su jardín Tuisi y el museo del Folclore son ejemplos destacados de la riqueza cultural del entorno.

