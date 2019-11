'Gente viajera' celebra su 30 aniversario con un programa especial en Punta Umbría y un cupón de la ONCE conmemorativo

El programa pionero de viajes de la radio española, 'Gente viajera', celebra su aniversario desde el Barceló Punta Umbría Beach Resort de la localidad de Onubense. El Grupo Social ONCE reconocerá y premiará a Esther Eiros por su periodismo inclusivo a lo largo de su trayectoria profesional. El próximo sábado, 16 de noviembre, el cupón de la ONCE tendrá como tema el 30 aniversario de ‘Gente viajera’ y la imagen de la presentadora.

Tres décadas con las maletas siempre listas para salir camino del aeropuerto, la estación de tren o el puerto. Tres décadas recorriendo el mundo y acercando a los oyentes los destinos y las novedades del sector turístico. Tres décadas conectada cada fin de semana a la radio. Esther Eiros y su ‘Gente viajera’ cumplen 30 años.

El espacio viajero por excelencia está de cumpleaños, y lo celebra por todo lo alto con la emisión de un programa especial desde Punta Umbría, coincidiendo con la Reunión Anual del Grupo Social ONCE, que reconocerá la labor de Esther Eiros al frente de ‘Gente viajera’, por su compromiso con la divulgación de un turismo inclusivo.

30 aniversario Gente Viajera / @genteviajeraOCR

En esta nueva aventura del programa de Onda Cero alrededor de España, la presentadora está acompañada por Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE; José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE; y Duarte Vasconcelos, director del Barceló Punta Umbría Beach Resort, desde donde se realizará el programa.

Premiada por el Grupo Social ONCE

Coincidiendo con el 30 aniversario de ‘Gente viajera’, el Grupo Social ONCE reconocerá y premiará a Esther Eiros por su periodismo inclusivo a lo largo de su trayectoria profesional, “una forma de ejercer su profesión con un enfoque capaz de incluir a todos y a todas”, según la Organización.

La entrega del premio se celebrará en Punta Umbría (Huelva), en el transcurso de las jornadas que el Grupo Social ONCE organiza cada año para hablar de futuro, y que reúne a cerca de 3.000 personas ciegas o con discapacidad (trabajadores, afiliados, pensionistas y amigos de la ONCE, Fundación ONCE e Ilunion) para analizará los restos de los próximos años en todos los ámbitos de la vida.

Cupón gente viajera

Por otro lado, el próximo sábado 16 de noviembre el cupón de la ONCE tendrá como tema el 30 aniversario de ‘Gente viajera’ y la imagen de Esther Eiros. En total, 20.000 repartidores de la ONCE distribuirán cinco millones y medio de cupones por todos los rincones de España.

Esther Eiros definió desde el inicio de su carrera su propósito, que había sido siempre su ilusión y su pasión: los viajes y la radio. Por ello, y pese a las dificultades, pensó en unir ambos sueños. Comenzó así a descubrir otros mundos y trasladarlos también a la gente. A sus oyentes.

Ahora, ese sueño cumple 30 años y se ha convertido en el programa de viajes referente en España.

‘Gente Viajera’ se emitió por primera vez en el año 1990, en Radio 5, donde estuvo hasta 1993. Ese año comenzó a emitirse en Onda Cero, donde continúa y donde ha logrado sus mayores éxitos. “Cuando empezamos encontramos cierta resistencia, porque decían que en este país nuestro viajaban cuatro. Así que les dije que, si dábamos una buena información, tal vez se animaran a viajar ocho”, recuerda la directora del veterano programa.

Esther Eiros destaca que Gente Viajera es un nombre y una marca que definió lo que aún no se vislumbraba en el horizonte: la llegada masiva de viajeros internacionales a nuestro país, que tan falto estaba entonces de las motivaciones de olvidar una Dictadura en la que algunos se instalaron y de la que otros huían para ver como respiraba el mundo ahí fuera”.

“Este programa cumple 30 años y sigue todavía vivo porque ha contado con la gente viajera de España y la amistad de los empresarios turísticos más importantes”, concluye Esther Eiros.