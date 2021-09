Gabriel Mato: "La presidenta de la Comisión Europea me confirmó que va a haber fondos para la reconstrucción de La Palma"

De raíces palmeras, el eurodiputado del Grupo del Partido Popular Europeo en Bruselas Gabriel Mato ha compartido en 'Gente viajera' su visión para afrontar la catástrofe derivada de la erupción del volcán Cumbre Vieja.

"Hay que ser sensatos; no se pueden formular promesas que luego no se ejecuten", sentenciaba Mato que no obstante reconocía estar orgulloso de las actuaciones públicas e institucionales: "Creo que se está dando una gran lección por parte de todas las administraciones porque el hecho de que no haya habido ni un solo herido denota que ha existido una gran coordinación en las labores de prevención y de evacuación", declaraba.

Asimismo, aunque reconocía que "con visitas no se resuelve nada", apuntaba que las considera fundamentales para que los políticos entiendan de primera mano la dramática situación que se está viviendo en La Palma: "estas cuestiones hay que vivirlas, no solo verlas", decía.