Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga: "La Senda Litoral de Málaga estará culminada en dos años"

El presidente de la Diputación Provincial de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha asegurado que la Senda Litoral, un recorrido de unos 180 kilómetros que conecta Manilva con Nerja, podría estar terminada "en un par de años" si se mantiene el ritmo actual de ejecución. En una entrevista para Gente Viajera desde Vélez-Málaga, ha explicado:

En la costa occidental avanza con mucha rapidez, prácticamente está casi al cien por cien. En la oriental, en la Axarquía, va un poquito más lento porque necesitamos la colaboración de la Junta y de Costas, que van dando las autorizaciones, pero con el impulso de los alcaldes se ha tomado ya velocidad de crucero

Salado destacó que el proyecto pretende unir la Senda Litoral con la Gran Senda de Málaga, que suma más de 800 kilómetros de rutas por el interior de la provincia, y complementarlo con la llamada Senda Azul, que ofrece itinerarios submarinos y puntos de observación de la biodiversidad marina.

Queremos que los ciudadanos disfruten de estos espacios naturales, porque cuando se conocen se protegen y se exige a las Administraciones que los cuiden. Estamos impulsando un plan de reforestación de fondos marinos con la Universidad de Málaga para recuperar algas y posidonia, que mejoran la calidad del agua y atraen más biodiversidad

El presidente de la Diputación avanzó también otros proyectos turísticos, como la construcción de un puente colgante de más de 120 metros, que se inaugurará el próximo año como salida alternativa al Caminito del Rey, o la instalación de una pasarela en el Tajo de Ronda para contemplar el paisaje "desde el centro mismo del desfiladero".

"Hay que buscar experiencias únicas que te obliguen a venir y a volver", afirmó Salado, quien puso como ejemplo la ruta del Puente de El Saltillo, en Canillas de Aceituno, o la Ruta de la Pasa, declarada por la UNESCO Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).

Sobre la marcha de la temporada turística, Salado reconoció un ligero descenso del turismo nacional en el primer semestre, aunque destacó que el verano ha recuperado cifras y que el balance global será similar al de 2023.

Vamos a cerrar cerca de 15 millones de turistas. Lo importante es que hemos conseguido romper la estacionalidad. Ahora en septiembre, octubre y noviembre la Costa del Sol mantiene ocupaciones por encima del 60% y hoteles abiertos, lo que permite un empleo más estable

Además, destacó el aumento de visitantes internacionales, especialmente de Irlanda, "con un crecimiento del 12%", así como de los países nórdicos y los Países Bajos, que aprovechan las temperaturas suaves de otoño e invierno para disfrutar de actividades como el golf.