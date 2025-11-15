Fernando Giménez, diputado de Turismo de la provincia de Almería: "Este museo es algo que nunca hubiéramos podido soñar"

El diputado comienza poniendo en valor el espacio que acoge la emisión: el MUREC. Un edificio del siglo XVI recuperado por la Diputación y convertido en "un epicentro cultural sin precedentes", gracias a la figura de Antonio López y al impulso de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino.

Queremos reivindicar el realismo como uno de los movimientos más importantes de nuestra historia del arte, más vivo y actual que nunca.

Giménez reivindica que el museo trasciende el ámbito provincial al ser el único museo dedicado al realismo contemporáneo en España, un elemento llamado a convertirse en nuevo polo cultural de referencia en el sureste peninsular.

Un destino perfecto para el deporte… especialmente en invierno

Uno de los puntos fuertes de su intervención es la capacidad de Almería para atraer turismo deportivo durante todo el año.

Para practicar deporte, nuestros meses de invierno son incluso mejores que los de verano

La provincia cuenta con más de 200 kilómetros de litoral, montañas, zonas desérticas y espacios naturales que permiten actividades como marcha nórdica, senderismo, gravel, barranquismo o golf. Y su clima, con más horas de sol que ningún otro lugar de Europa, es uno de los grandes argumentos para atraer a deportistas de todo el mundo.

Giménez recuerda además la importancia de eventos como 'La Desértica' o la 'Titan Desert Costa de Almería', que contribuyen a consolidar este posicionamiento internacional.

Conectividad aérea y un reto: seguir mejorándola

El responsable provincial también se refiere a la promoción internacional, especialmente al trabajo realizado en la 'World Travel Market de Londres', donde Almería ha logrado nuevas conexiones con el Reino Unido.

Tenemos el hándicap histórico de las comunicaciones, pero estamos consiguiendo nuevas rutas y mejorando poco a poco

Entre otras novedades, destaca la nueva frecuencia diaria con Barcelona, fundamental para fortalecer el turismo nacional, al que la Diputación concede un papel estratégico:

El turista nacional viene buscando cultura, gastronomía, naturaleza. Y en eso Almería tiene una diversidad que no tiene ningún otro destino de España

Cabo de Gata, Níjar y el litoral mejor preservado de Europa

Giménez subraya el gran valor ambiental que distingue a la provincia:

El litoral almeriense está mejor preservado que cualquier otro de Europa

Espacios como el Parque Natural Cabo de Gata–Níjar, la costa de Níjar o enclaves casi vírgenes aún mantienen su esencia gracias a esa protección histórica. Una ventaja competitiva que la Diputación quiere consolidar.

El futuro del Cortijo del Fraile: obras inminentes

Preguntado por la rehabilitación del emblemático Cortijo del Fraile, lugar icónico del paisaje cinematográfico almeriense, Giménez confirma que las obras están muy cerca de arrancar:

La licitación está ya en marcha. Las obras de consolidación serán una realidad en los próximos meses

Ese proyecto seguirá el modelo de intervención que permitió recuperar el edificio del MUREC: primero garantizar la estabilidad, después ejecutar una restauración integral guiada por un plan director.

Gastronomía y naturaleza: el cierre perfecto

Todo lo que produce nuestra tierra y nuestro mar es único

El diputado de Turismo también reivindica el valor del producto local, del pescado de la Isla de Alborán a la gamba roja de Garrucha, y la diversidad natural que permite "vivir las cuatro estaciones en un solo fin de semana".