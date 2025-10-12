Estambul para repetidores: rutas menos conocidas y barrios con alma local

“Estambul, antaño Constantinopla, es una ciudad que no te la acabas”. Desde que la visitó por primera vez a los 18 años, Elena del Amo asegura que “si no he ido 20 ó 30 veces, no he ido ni una”. Se declara enganchada a “sus capas y capas de historia que se superponen como una lasaña” y al contraste entre Oriente y Occidente que define la ciudad.

Interior de mezquita en Estambul | Unsplash

Más allá de Santa Sofía y la Mezquita Azul

En un primer viaje, el recorrido habitual incluye Santa Sofía, el Palacio de Topkapi, el Gran Bazar o la Mezquita Azul, aunque Elena confiesa: “yo le tengo un poco de manía”, porque suele estar abarrotada. En cambio, recomienda otras mezquitas menos visitadas, como la Nuruosmaniye, la Süleymaniye, la Rüstem Pasha o la Kiliç Ali Pasha, todas obras del arquitecto otomano Sinan, “el Miguel Ángel otomano”.

Mezquita de Süleymaniye, Estambul | Unsplash

Barrios alternativos: arte, cafés y vistas al Bósforo

Para quienes ya conocen lo esencial, Del Amo sugiere explorar Tophane, un barrio con galerías, librerías y terrazas modernas, además del mejor hammam, según su experiencia. A pocos pasos, GalataPort ofrece un paseo junto al mar y acceso al Museo de Arte Moderno. Desde allí, se puede caminar hasta la popular calle Istiklal, llena de vida, o al barrio de Gálata, más turístico pero con buenas azoteas donde disfrutar las vistas al atardecer sin hacer cola en la torre.

Torre Gálata, Estambul | Unsplash

La otra Estambul: Asia y barrios con historia

Del lado asiático, destaca Kadiköy y Moda, llenos de vida local y modernos cafés. También recomienda Fener y Balat, antiguos barrios griego y judío, hoy repletos de tiendas y cafés alternativos. “En Fener puedes asistir a la misa cantada por los popes griegos, en un entorno de velas e iconos capaz de emocionar al ateo más recalcitrante”, cuenta Elena.

Café en Estambul | Unsplash

