Dubái: del desierto al gran icono del turismo del siglo XXI

Para comprender Dubái es clave mirar a su pasado. El Museo de Dubái, ubicado en el fuerte Al Fahidi —el edificio más antiguo de la ciudad— explica la vida beduina y marinera anterior al petróleo. En el cercano barrio histórico, el Centro para el Entendimiento Cultural Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum propone una inmersión cultural a través de la gastronomía. En una casa tradicional, los visitantes comparten un almuerzo servido sobre alfombras mientras se explican las raíces del comercio, el desierto y la hospitalidad emiratí, acompañadas de platos tradicionales y café árabe.

Burj khalifa | Pexels - Pixabay - 162031

El Museo del Futuro y la mirada hacia adelante

Dubái apuesta claramente por el futuro y el Museo del Futuro es su mayor símbolo. Su edificio elíptico, cubierto de caligrafía árabe, alberga experiencias centradas en la exploración espacial, la medicina, la inteligencia artificial y la sostenibilidad. No expone objetos, sino ideas, y transmite una visión optimista del progreso tecnológico y social.

Compras, arquitectura y vistas extremas

El Dubai Mall funciona como un zoco del siglo XXI, con boutiques, cafeterías y un gran acuario integrado. Muy cerca se alza el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo. Desde sus miradores se observa la ciudad, el desierto y las islas artificiales. Para los más atrevidos, Sky Views ofrece pasarelas y toboganes de cristal suspendidos sobre el vacío.

Jumeirah Burj Al Arab | Pexels - Apasaric - 2041556

Gastronomía, bienestar y experiencias únicas

Viajar a Dubái también es un recorrido gastronómico, con restaurantes de chefs internacionales y propuestas que van desde la cocina nórdica hasta la italiana. La ciudad sorprende además con una pista de esquí cubierta en pleno desierto. Para el descanso, destacan espacios como el Talise Ottoman Spa o el Aura Sky Pool, una piscina panorámica de 360 grados con vistas al Palm Jumeirah.

Dubai | Pexels - Walidphotoz - 1064766

El desierto, el origen de todo

Para entender Dubái es imprescindible salir de la ciudad y adentrarse en el desierto Arábigo. Las rutas en 4x4 al atardecer combinan dunas, silencio, conducción técnica y cena tradicional bajo las estrellas, recordando que, pese al lujo, el desierto sigue marcando la esencia del destino.

