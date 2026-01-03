Destinos para viajar en 2026: propuestas sostenibles y poco masificadas

Las Islas Maldivas se presentan como un destino mucho más diverso de lo que indican los tópicos. Este país del océano Índico, formado por más de 1.200 islas repartidas en 22 atolones, destaca por sus playas de arena blanca, manglares y arrecifes coralinos. Zonas como Helengeli, en el atolón Norte de Malé, permiten practicar snorkel desde la orilla y observar tortugas, peces tropicales y tiburones ballena. También sobresale el atolón de Raa, accesible en hidroavión, ideal para quienes buscan aventura y paisajes casi vírgenes.

Japón 2026 | Pexels - Ferhat Kocakaya - 218644751-35465222

Japón: de Tokio a las islas Gotō

Japón combina grandes ciudades y entornos rurales. Tokio muestra su faceta más tranquila con barrios con encanto, templos escondidos y hoteles silenciosos. Desde allí, el viaje continúa hacia las islas Gotō, un archipiélago volcánico con playas solitarias, iglesias cristianas históricas y un ritmo de vida pausado, perfecto para recorrer en coche o bicicleta.

Omán 2026 | Pexels - Abdullah Alharrasi - 193020038-11423767

Omán: desiertos, montañas y conservación

Omán se consolida como referencia en turismo responsable. Destacan reservas como Ras Al Jinz, las islas Daymaniyat y el santuario del oryx árabe. Mascate, los montes Al Hajar y el desierto de Wahiba Sands ofrecen una combinación de cultura, naturaleza y paisajes poco alterados.

Colombia 2026 | Pexels - Juan Felipe Ramirez - 312591454-18183052

Colombia y México: biodiversidad y turismo comunitario

En Colombia, el Valle del Cauca y la región de Cali revelan una zona cafetera donde el café es paisaje y economía local, con iniciativas lideradas por cooperativas de mujeres rurales. En México, junto a Ciudad de México y Teotihuacán, sobresale la Sierra Norte de Oaxaca, ejemplo de turismo comunitario gestionado por pueblos zapotecas.

Noruega 2026 | Pexels - Tobiasbjorkli - 11180713

Ruta 66, Rumanía, Mauricio y Tromsø

La mítica Ruta 66 en Estados Unidos celebra su centenario como un viaje por carretera lleno de historia. En Europa, la Vía Transilvánica recorre Rumanía de los Cárpatos al Danubio a través de pueblos y paisajes rurales. En África, Isla Mauricio combina playas, volcanes y diversidad cultural, mientras que Tromsø, en Noruega, propone auroras boreales y fiordos dentro del Círculo Polar Ártico.

Puedes escuchar el audio del programa Gente viajera, el espacio de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Irene gonzalez.