Liubliana: escapada urbana en el corazón de Eslovenia

La capital de Eslovenia se presenta como una ciudad relativamente pequeña, con unos 300.000 habitantes, cuyo centro histórico concentra la mayor parte de su atractivo. Según el guion, Liubliana es una ciudad con encanto y su centro peatonal facilita recorrerla a pie, sin necesidad de coche ni de largas planificaciones de transporte. Su historia se vincula a Viena, formando un espacio urbano elegante que fusiona cultura, arte, diversión y naturaleza.

Liubliana - Eslovenia | Pexels - Ubeyonroad - 926249862-32664404

Arquitectura en Liubliana y Plečnik

La narrativa destacó la influencia de Jože Plečnik, arquitecto que embelleció Liubliana tras estudiar en Viena y Praga. Sus intervenciones transformaron el entorno del río Ljubljanica, creando paseos amplios, columnatas y puentes, conectando la ciudad antigua y la moderna. El Mercado Central, el Puente de los Carniceros y la integración de la muralla de Emona y otros elementos histó­ricos forman parte del legado de Plečnik, reconocido como Patrimonio de la Humanidad.

La visita puede empezar en la plaza Vodnik para subir al castillo y obtener vistas del casco antiguo junto al río. Después, se sugiere caminar por jardines hasta la ciudad medieval, pasando por la plaza Stari, iglesias de San Florián y Santiago y la plaza Mestni con la fuente de los Tres Ríos de Carniola junto al Ayuntamiento. También se recomienda acercarse a la catedral de San Nicolás para contemplar sus frescos y seguir hacia la plaza Valentin Vodnik, relacionada con la cocina en esloveno.

Mercados de Liubliana | Pexels - Lilyphotoz-21278190

Gastronomía y ambiente en el mercado central

La gastronomía es destacada en la plaza Vodnik y el Mercado Central, donde se pueden probar ledenkas, lechugas locales y fresas en temporada. La narrativa resalta que la ciudad ofrece una experiencia gastronómica de calidad europea a precios razonables, con un ambiente animado y joven gracias a la presencia de estudiantes y una buena oferta de restaurantes y bistrós en espacios urbanos.

Zonas verdes de Liubliana | Pexels - Karin Setterholm - 2150909901-31434646

Liubliana fue declarada Capital Verde Europea

Liubliana ha sido destacada por su sostenibilidad y su escena gastronómica. Las obras de Plečnik en la ciudad, junto con su patrimonio, consolidan a Liubliana como una de las ciudades más hermosas de Centroeuropa, con un equilibrio entre lo histórico y lo contemporáneo. Este reportaje invita a descubrir una ciudad que, pese a su tamaño, ofrece una experiencia completa de cultura, arte y vida urbana.

