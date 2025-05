Ruta de los Riuraus, los monumentos de la pasa

¿Qué es el riurau? Se trata del edificio en el que se secaban las pasas de uva moscatel que se producían en esa zona y que han sido durante dos siglos una de las principales actividades económicas, quizá la más rentable. Encontramos estos riuraus principalmente en la Marina Alta, en el norte de la provincia de Alicante, una comarca que tiene la capital en la costa, en Denia, así que quienes veraneen o pasen por allí pueden hacer una escapada estupenda para descubrir las alturas de la Marina Alta y de paso engancharse con esta ruta de los riuraus que integra varios pueblos de nombres poco conocidos pero llenos de interés como Benissa, El Verger, Benitachell, Gata de Gorgos, Jesús Pobre, La Xara, Llíber, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Ròtova, Teulada-Moraira, Xaló, aunque también están en la ruta Denia y Jávea, mucho más populares como lugares de veraneo…

Denia al atardecer | Unsplash

Es una ruta que se puede dividir en varias rutas, que se pueden hacer caminando o en bici, es ideal para hacer cicloturismo. Cada municipio ofrece un recorrido por sus propios riuraus y hay diferentes rutas para conocerlos. Podemos ir a cada municipio y caminar en la ruta que los enlaza, o escoger una ruta ciclista para ir uniendo varios pueblos y viendo sus secaderos de pasas, muy diferentes unos de otros. Así aprovechamos para saber algo más sobre los antiguos trabajos agrícolas y también nos ayuda a descubrir en profundidad una comarca tan especial y bonita como la Marina Alta y descubrir su característica arquitectura rural y sus paisajes.

Riuraus, una ruta perfecta para el cicloturismo | Unsplash

El legado de una uva moscatel

Los riurau en realidad tienen una historia detrás de la que no somos muy conscientes, es la historia de un aprovechamiento muy especial... La uva moscatel es una joya enológica, una uva muy dulce que forma parte de la mayoría de los grandes vinos dulces fortificados que tenemos en nuestro país. Y en esta zona de la Marina Alta se cultivaba mucha uva moscatel de Alejandría, ya sabes que el nombre de moscatel viene todavía de más lejos, de Omán, de la capital de Omán, de Mascate, de Muscat, de ahí el nombre de Moscatel, aunque otros creen que la uva viene de Persia o de Egipto… y en su movimiento desde Omán hacia el oeste, llegó hasta las costas de la Comunidad Valenciana, donde ha dejado un importante legado, especialmente la comarca de la Marina Alta, cuyas montañas cercanas a la costa aparecen talladas en bancales para plantar las viñas. Muchas veces nos preguntan cómo es que se cultivan uvas en los países de religión musulmana, y, aunque en alguno de ellos hacen vino, normalmente para la exportación, no nos podemos olvidar de la importancia de las pasas, que son las uvas que se deshidratan parcialmente para que desarrollen toda su dulzura, concentren el azúcar, y se conviertan en ese superalimento con gran carga calórica y poco peso. Es estupendo para llevar de viaje, da energía, no se estropea y es ligero, como los dátiles, que también son un súper alimento muy viajero. Es curioso que, todavía, en Navidad principalmente, se incluyen pasas entre los dulces navideños, y no somos conscientes de que las pasas eran una delicia muy apreciada en nuestro país también en el siglo XIX.

Uvas | Pixabay

Esas pasas eran de producción nacional, muchas de ellas venían de esa región de la Marina Alta. Allí se plantaron estas uvas con las que se elaboran unas pasas exquisitas, las pasas moscateles, tan exquisitas que se convirtieron en un producto de exportación, que era muy apreciado en diversos países, pero que tuvo su apogeo en el siglo XIX, cuando eran muy demandadas en toda Europa y en lugares tan lejanos como Rusia y el norte de América. Una casa exportadora de Manchester las llevó al Reino Unido, y el típico pudin británico lleva pasas, igual que el plum cake, pasas que llegaban desde Denia y la Marina Alta.

Pasas | Pixabay

Los riuraus son conocidos como Monumentos de la Pasa

Uno se pregunta porqué eran tan apreciadas nuestras pasas, y se debe a la manera en que eran tratadas, al proceso de transformación que le aplicaban en la Marina Alta, que consistía en escaldar la uva antes de ponerla a secar. Esto permitía tenerlas secando durante menos tiempo antes de alcanzar el grado de dulzor ideal, siete o diez días, pero ese proceso de secado se llevaba a término en las eras, al sol, pero vinculadas a unos edificios especiales que son precisamente los riuraus, que se conocen también nada menos que como Monumentos de la Pasa, que es mucha categoría. Los riuraus o monumentos de la pasa son edificios de piedra, que se encuentran normalmente en el campo, en un ambiente rural, junto a la casa de campo principal, donde esas uvas, recogidas en el momento justo, debían pasificarse, debían secarse al sol, y para ello debían estar bien aireadas, ventiladas, pero también debían estar protegidas de las lluvias y de la humedad. Cuando llovía se metían las uvas al abrigo de los riuraus. Y el producto que generaban era realmente una fuente de sustento y una bendición económica para las familias de agricultores de la zona. Por eso construían riuraus, que son edificios alargados, normalmente de una sola crujía, cerrados por tres lados y abiertos con arquerías por la fachada sur, cubiertos con tejado de teja que cae hacia la parte posterior para que los arcos dejen entrar todo el sol posible. Y digo normalmente porque hay algunos muy grandes de dos crujías y con tejado a dos aguas, que son espacios esenciales, pero muy bonitos, como el de Jesús Pobre o el de Arnauda. Eran esenciales los cañizos, las grandes bandejas de caña en las que se ponían los racimos y sobre ellos se secaban las uvas, se pasificaban, y si el tiempo no era bueno, se ponían a cubierto en el riurau.

Teulada-Moraira, uno de los pueblos en la ruta de los riuraus | Pixabay

Todas esas técnicas pertenecen al pasado, ya no se hacen las pasas de esa manera. Es historia a gran escala, pero no tan antigua, porque, aunque los tiempos de esplendor fueron en el siglo XIX, se han estado haciendo pasas de manera masiva hasta 1970, y aún se mantiene esta producción a pequeña escala en muchos lugares. Y ahora hay fiestas que reviven el escaldado de las uvas, que eran sumergidas en agua hirviendo con sosa y hierbas durante unos segundos, y luego pasaban a los cañizos, que se soleaban o se protegían en los riuraus si llovía o había mucha humedad. De todos estos pueblos de la Marina Alta bajaban las uvas pasas al puerto de Denia, desde el que se exportaban a puertos de toda Europa. Cuando se acabó el negocio y se cambió a otros cultivos, muchos de los edificios quedaron obsoletos, sin uso, algunos están conservados, otros abandonados, y forman un patrimonio valioso, aunque muchos riuraus aún se utilizan para la producción de pasas, y algunos han sido restaurados y convertidos en alojamientos rurales de lujo, como el del Parcent, agradable, minimalista y exquisito. Otros son museos, y otros son ahora bodegas, dando nueva vida a estas construcciones tan especiales. La comarca de Marina Alta sigue caracterizándose por los campos cubiertos de viñas donde se siguen cultivando las uvas. Además, hay fiestas de l’Escaldá para recordar los viejos tiempos.

Casa con flores en Jávea | Pixabay

La ruta de los riuraus, memoria de un oficio y conocimiento de la comarca alicantina de Marina Alta

Hay catalogados más de 700 riuraus, de los que dos son públicos, el de Jávea (Xàbia) y el de Jesús Pobre, y el resto están en fincas particulares. Hay una web que nos ayuda a conocerlos, www.rutadelsriuraus.es. La pasa también forma parte de la cocina tradicional de estos pueblos, como el arroz al horno con pasas o las tortas con pasas, sin olvidar los vinos y mistelas, que son vinos muy dulces de uva moscatel, y ahora se elaboran vinos blancos secos y dulces de alto nivel. Muchas cosas interesantes vienen de ahí, la prosperidad de Dènia en el siglo XIX y principios del XX, la presencia de la burguesía que se nota en los hoteles, casinos, cines y teatros que tenía, y de las las fábricas que trabajaban para la industria de la pasa, que luego se transformaron en industria del juguete de madera y de lata serigrafiada. Por eso en Dènia hay un estupendo museo etnográfico que lo cuenta todo y un Museo del Juguete.