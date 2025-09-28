Benahavís: un tesoro escondido entre montañas en plena Costa del Sol

Benahavís goza de un entorno natural privilegiado. “Benahavís es uno de estos casos, porque, precisamente por la menor presencia de su nombre, es mayor sorpresa cuando llegas”, afirma Enrique Domínguez Uceta. El pueblo está rodeado por los ríos Guadalmina, Guadalmansa y Guadaiza, y asentado en una escarpada ladera que ofrece vistas panorámicas y una sensación de estar inmerso en plena naturaleza. El entorno, salpicado de pinos, alcornoques y encinas, es ideal para actividades como el senderismo o el barranquismo.

Historia y arquitectura andalusí

Benahavís tiene raíces andalusíes que se remontan al siglo X. Su nombre podría derivar del árabe “Ben Habíx”, posiblemente “hijo del castillo” o “hijo del Abisinio”. Su castillo de Montemayor, del siglo VIII, fue una fortaleza estratégica desde la que se domina más de 100 km de costa. “Desde allí se dominan 100 km de costa, hasta el Estrecho de Gibraltar y el norte de Marruecos”, señala Domínguez Uceta. El pueblo conserva el carácter de la arquitectura popular malagueña, con casas blancas, calles estrechas y flores en las ventanas. Destacan también la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y las torres defensivas repartidas por su territorio.

Gastronomía: el comedor de la Costa del Sol

Benahavís es conocido como ‘el comedor de la Costa del Sol’. Su oferta gastronómica incluye zarzuela de pescado, carnes a la brasa, guisos tradicionales, porra antequerana, migas y dulces caseros. Las calles están llenas de bares y restaurantes, desde ventas clásicas hasta cocina de autor.

Actividades al aire libre y deporte

Los ríos y montañas hacen de Benahavís un paraíso para los amantes del deporte y la naturaleza. Desde rutas de senderismo como la del río Guadalmina o la Ruta de las Libélulas, hasta golf de primer nivel y bicicleta de montaña. Además, el nombre de Benahavís está presente en las camisetas del Málaga CF, Unicaja de baloncesto y Trops Málaga de balonmano.

Un remanso de tranquilidad

“Es un placer disfrutar de las tardes en la plaza, con absoluta tranquilidad, viendo a los niños jugar mientras los mayores charlan al fresco”, concluye Enrique Domínguez Uceta. Benahavís ofrece una mezcla de naturaleza, autenticidad y vida local que lo convierte en un destino único en la Costa del Sol.

