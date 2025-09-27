Planes en Marbella en otoño: senderismo, cascos históricos y estrellas Michelín

Marbella es un destino con encanto más allá del verano. Para Enrique Domínguez Uceta, "en otoño, Marbella muestra la razón de ser de su fama", alejándose de la imagen típica de sol y playa. Durante el otoño, Marbella mantiene temperaturas agradables, entre 20 y 24 grados, ideales para disfrutar del aire libre, las terrazas y el paseo marítimo. Según Enrique Domínguez Uceta, “en otoño Marbella tiene una luz suave, dorada, que baña las calles y convierte los paseos en algo especial”. Las playas se convierten en lugar de paseos y juegos, mientras los parques y jardines adoptan los tonos ocres y rojizos de la estación.

Playa natural de Cabopino, en Marbella, ideal para paseos otoñales | Unsplash

Gastronomía de alto nivel y tradición sostenible

La oferta gastronómica sigue activa en otoño, con establecimientos reconocidos como Skina (dos estrellas Michelin), Back, Messina, Nintai (una estrella cada uno), o Leña, del chef Dani García. Además, hay una apuesta por la cocina sostenible con propuestas como Rachel’s Eco Love en Los Monteros. “Se come muy bien en Marbella, que tiene una larga tradición gastronómica”, subraya Enrique Domínguez Uceta.

Los espetos, una suculenta opción gastronómica | Pixabay

El turismo sostenible gana protagonismo con rutas como la Senda Litoral, las pasarelas de las dunas de Artola o el entorno del Lago de las Tortugas. También se fomenta el uso de bicicletas y deportes como el paddle surf, el kayak o el canyoning con agencias como Nalusur.

Pasarela entre dunas, Marbella | Unsplash

El casco antiguo, un tesoro andaluz

Más allá del lujo, Marbella esconde un casco antiguo lleno de historia y belleza. Para Enrique Domínguez Uceta, “Marbella es mucho más bonito de lo que cree quien no la conoce”. Calles encaladas, flores exuberantes, torres de iglesias con tejados cerámicos y vestigios romanos y árabes componen un entorno único. Destacan lugares como la Plaza de los Naranjos y edificios como el Ayuntamiento o la Casa del Corregidor.

Plaza de los Naranjos, con el ayuntamiento de Marbella | Unsplash

Tradiciones vivas en un entorno moderno

En otoño se celebra la Feria de San Pedro de Alcántara (del 14 al 20 de octubre), con conciertos, atracciones y actividades populares. Domínguez Uceta destaca que “Marbella es una ciudad moderna […] pero al mismo tiempo, los vecinos mantienen vivas las tradiciones de siempre”. El equilibrio entre lo contemporáneo y lo tradicional define el ambiente único de la ciudad en esta época del año.

El encanto de las calles encaladas y floridas de Marbella | Pixabay

Puedes escuchar el reportaje completo de Enrique Domínguez Uceta en este podcast de Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite los fines de semana, de 12:00 a 14:00h, con Carles Lamelo.