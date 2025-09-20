Torremolinos: del boom turístico de los 60 al destino cosmopolita de hoy

La evolución del turismo en España no puede entenderse sin Torremolinos, destino pionero. Durante décadas, esta localidad ha transformado su paisaje, urbanismo, economía y cultura, evolucionando sin perder el encanto que la convirtió en punto de referencia para millones de españoles y viajeros extranjeros.

Un espacio de libertad en los años 60

En pleno Franquismo, Torremolinos ya hacía gala de un carácter abierto y singular: “Nadie preguntaba por la identidad de género o por su condición social o política. Por eso, el fenómeno de convivencia de Torremolinos tuvo tanta influencia en la cultura y en las costumbres de nuestro país”, destaca Enrique Domínguez Uceta . La localidad se convirtió en un lugar donde “se podía hacer lo que se quería, donde no le prohibían a uno ser feliz”. Este espíritu tolerante, sumado a su clima privilegiado —con 325 días de sol al año y una temperatura media de 18,5º— lo convirtieron en un destino ideal.

Orígenes del turismo: el Castillo del Inglés

El turismo en Torremolinos tiene raíces anteriores al desarrollismo de los 60. En 1900, el británico George Langworthy compró una antigua fortaleza del siglo XVIII y la convirtió en residencia para extranjeros. “El inglés de la peseta”, como lo llamaban, fue un auténtico pionero. En 1930, Dalí y Gala también se alojaron en esta residencia, coincidiendo con poetas malagueños como Altolaguirre o Emilio Prados, buscando lanzar una revista surrealista que nunca llegó a ver la luz.

Patrimonio y origen del nombre

Aunque no es una ciudad monumental, Torremolinos conserva su historia. “En 1300 se levantó ahí una torre árabe de vigilancia costera”, recuerda Domínguez Uceta. Junto con los molinos movidos por el agua de la sierra, surgió el topónimo “Torremolinos”. En 1849 aún quedaban 14 molinos y un batán en funcionamiento.

Infraestructura turística y ambiente cosmopolita

Torremolinos ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. “Se ha convertido en un multidestino líder en su sector por su oferta de ocio, de cultura, y por su capacidad para acoger eventos, congresos e incentivos”, añade Enrique Domínguez Uceta. Además, cuenta con una amplia planta hotelera, instalaciones deportivas y una atractiva oferta gastronómica. Hoy, Torremolinos sigue siendo un lugar “entrañable, acogedor, abierto”, con ambiente animado en la calle San Miguel y un sabor auténtico en los chiringuitos de La Carihuela.

