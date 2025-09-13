Álava: naturaleza diversa y serena entre montañas, viñedos y humedales

Álava es la única provincia del País Vasco sin salida al mar. No tiene mar, pero sí identidad propia. Limita con Gipuzkoa, Bizkaia, Burgos, La Rioja y Navarra y tiene una gran diversidad natural articulada en torno a la Llanada Alavesa, donde se sitúa su capital, Vitoria-Gasteiz, “una ciudad verde por excelencia”. Al norte se encuentran “paisajes de valles y montes cubiertos de pinos y hayas”, como los del Parque Natural de Gorbeia. Al sur, la Rioja Alavesa se extiende entre viñedos y pueblos medievales bajo un clima seco, casi mediterráneo.

Viñedo | Pixabay

Gorbeia, el parque natural más emblemático de Euskadi

“El monte Gorbeia, con su cruz en la cima, es una referencia visual y tiene un gran valor emocional”. Este espacio natural ofrece rutas para todos los públicos, con hayedos, cascadas y miradores como el de Atxuri o el de Gujuli. Es un entorno cambiante según la estación y rico en fauna: ciervos, corzos, zorros y aves.

Corzo | Pexels

Izki y otros parques para disfrutar a pie o en bicicleta

El Parque Natural de Izki destaca por sus robledales y por ser hábitat del pájaro carpintero negro. Ofrece rutas señalizadas y pueblos con encanto como Korres o Antoñana, además de zonas de baño y restos arqueológicos. “Es especial por sus extensos robledales, muy bien conservados… con un aspecto misterioso bastante cinematográfico”.

Orquideas silvestres | Pixabay

Entzia, Valderejo y la cercanía de todos los espacios

La Sierra de Entzia, famosa por sus orquídeas y mariposas, invita a “caminatas preciosas” en otoño. El Parque de Valderejo, con cañones y buitres leonados, se sitúa al oeste. Todos los parques están a menos de una hora de Vitoria-Gasteiz.

Otoño en las viñas | Pixabay

Viñedos, humedales y arquitectura en la Rioja Alavesa

En la Rioja Alavesa, destaca Laguardia y la bodega Ysios, con su icónica arquitectura. El entorno está rodeado de viñedos y del complejo lagunar de Laguardia, importante humedal protegido dentro de la red Natura 2000 y listado Ramsar.

Eltziego, en Álava | Unsplash

Parques compartidos con otras provincias y miradores únicos

Álava también comparte espacios protegidos con otras provincias, como el Parque Natural de Aizkorri-Aratz, accesible desde Zalduendo y Araya, o Urkiola, con el monte Amboto y el santuario de Urquiola. Son zonas boscosas, con hayedos, robledales y cumbres impresionantes.Además, la provincia es excelente para el avistamiento de aves. Destacan los roquedos de Subijana y Sobrón, cerca del desfiladero del Ebro, donde es posible observar águila real, alimoche, buitre leonado y halcón peregrino.

Escucha este reportaje de Enrique Domínguez Uceta en Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 h, presentado por Carles Lamelo.