Descubre cuatro joyas ocultas de Alemania: un viaje por Lübeck, Rostock, Potsdam y Ratisbona

En su itinerario ha visitado también algunas ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, disfrutando de la comodidad de los trenes alemanes y del encanto de sus cascos históricos.

Lübeck, la joya hanseática del Báltico

Un viaje que comenzó en Hamburgo y en tren hacia Lübeck, una de las ciudades más elegantes de Europa y antigua sede central de la Liga Hanseática. Su casco histórico medieval fue declarado Patrimonio de la Humanidad, está situado en una isla entre los ríos Trave y Wakenitz y conserva edificios medievales de arquitectura con ladrillo de Lübeck, iglesias góticas y su famoso Ayuntamiento.

Allí ha podido conocer el Museo Europeo de la Hansa, inaugurado en 2015, que ofrece una completa visión de la red comercial que unió a los puertos del norte europeo. Pero el encanto de Lübeck se aprecia callejeando, admirando su puerta de Holsten (Holstentor) o probando sus célebres mazapanes Niederegger. Desde la ciudad se puede realizar un crucero por el río Trave o visitar Travemünde, su barrio costero con playa y puerto histórico.

Rostock y el encanto del Báltico

A poca distancia se encuentra Rostock, otra ciudad hanseática. Su eje principal, la calle Kröpeliner, conecta la plaza del Ayuntamiento con una de las antiguas puertas de la muralla. El casco antiguo conserva bellas fachadas renacentistas y barrocas, además de tramos amurallados rodeados de zonas verdes. Desde su puerto en el estuario del Warnow se puede hacer un crucero hasta Warnemünde, una localidad marinera con una gran playa de arena fina, barcos pesqueros y las típicas sillas de playa Strandkorb, inventadas en Rostock. La ciudad también destaca por su museo de arte moderno y su ambiente tranquilo junto al mar.

Potsdam, la elegancia prusiana cerca de Berlín

Un recorrido que continua hacia Potsdam, a solo 30 kilómetros de Berlín. Famosa por su papel histórico y su elegancia arquitectónica, la ciudad fue residencia de los reyes de Prusia. Su mayor atracción es el parque de Sanssouci, con el palacio rococó del mismo nombre rodeado de viñedos y fuentes. En sus jardines se encuentra también el palacio de Charlottenhof, obra de Karl Friedrich Schinkel. Los "Palacios y Parques de Potsdam y Berlín" son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1990.

Potsdam conserva grandes edificios neoclásicos, la iglesia de San Nicolás, el Museo Barberini con su colección impresionista y el barrio holandés, lleno de restaurantes y tiendas. También se puede visitar el palacio Cecilienhof, donde en 1945 se celebró la Conferencia de Potsdam entre Stalin, Churchill y Truman. Para los amantes de la arquitectura moderna, la Torre Einstein, de Erich Mendelsohn, es una visita imprescindible.

Erfurt, historia medieval y encanto popular

La siguiente parada es Erfurt, capital de Turingia. Su atractivo principal es el puente Krämer, lleno de tiendas y viviendas, que forma una calle sobre el río. La ciudad cuenta con una catedral imponente, el monasterio de San Agustín donde vivió Lutero, una de las sinagogas más antiguas de Europa y la ciudadela de Petersberg. El patrimonio mundial de Erfurt es el Patrimonio Judío-Medieval, que incluye la Sinagoga Vieja, la Mikvé (baño ritual) y la Casa de Piedra. La UNESCO lo incluyó en la lista por su excepcional valor como testimonio de la vida de la comunidad judía medieval y su coexistencia con la mayoría cristiana en Europa Central.

Erfurt conserva su ambiente histórico con plazas animadas, cafés y tiendas artesanas, como la heladería Eisdiele, perteneciente al productor local de chocolate GoldHelm. La ciudad mantiene un equilibrio entre su legado medieval y una vida urbana vibrante.

Ratisbona, historia junto al Danubio

El viaje culmina en Ratisbona (Regensburg), en Baviera, una ciudad con raíces romanas a orillas del Danubio. Fue centro político del Sacro Imperio Romano Germánico y conserva un impresionante casco histórico con el puente de piedra del siglo XII y la catedral de San Pedro, joya del gótico alemán. La “Ciudad Vieja de Ratisbona y Stadtamhof” está inscrita como ciudad medieval en la Lista del Patrimonio Mundial desde 2006.

Entre sus curiosidades destacan las torres familiares medievales, símbolo de estatus, y la estatua de Don Juan de Austria, concebido en esta ciudad. También pueden visitarse el monasterio de St. Emmeram y el palacio Thurn und Taxis, aún habitado por la familia que dio nombre al servicio postal europeo.

A las afueras, el Walhalla, un templo inspirado en el Partenón griego, rinde homenaje a los alemanes ilustres con vistas espectaculares al río. El viaje por Lübeck, Rostock, Potsdam, Erfurt y Ratisbona muestra la diversidad cultural de Alemania. Ciudades llenas de historia que se pueden recorrer fácilmente en tren, disfrutando de la puntualidad y comodidad del sistema ferroviario alemán.

