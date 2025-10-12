ESPECIAL DE GENTE VIAJERA

Descubre Cáceres, candidata a Capital Europea de la Cultura 2031 y Tercer Conjunto Monumental de Europa

Gente viajera se ha trasladado hasta Cáceres para apoyar su candidatura como Capital Europea de la Cultura 2031.

Óscar Mateos es nombrado nuevo Director General de Turismo de la Junta de Extremadura

Jorge Suárez, concejal de cultura del Ayuntamiento de Cáceres: "Queremos poner a Cáceres en el mapa"

Programa especial de Gente Viajera, desde Cáceres
Este domingo, Gente Viajera ha viajado a Extremadura, concretamente hasta Cáceres, para apoyar su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, la Junta de Extremadura y la candidatura Cáceres 2031.

Durante el programa hemos descubierto todos los símbolos y señas de identidad de la ciudad, por ejemplo a nivel gastronómico, gracias a la feria del queso que se ha celebrado en la ciudad estos días. También hemos descubierto el arte que alberga el Museo de la Casa de los Caballos de Cáceres.

Una de las señas de identidad más importantes de Cáceres es la naturaleza. Para enseñarnos sus virtudes hemos hablado, por un lado, con Patricio Pinilla, que organiza actividades y rutas en 4x4, y con Óscar Materos, director general de Turismo de Extremadura, quien ha destacado que Cáceres se está convirtiendo en referente, así como el entusiasmo y el trabajo para ser Capital Europea de la Cultura 2031.

Asimismo, hemos paseado por las calles de Cáceres, aprovechando que es el Tercer Conjunto Monumental de Europa y el concejal de turismo de la ciudad, Jorge Suárez, nos ha contado todos los planes y proyectos que están poniendo en marcha para "poner a Cáceres en el mapa" y darle "esa presencia que hasta ahora no habíamos tenido".

Programa completo

