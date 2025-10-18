Descubre los atractivos gastronómicos y turísticos de Manzaneda, la región que cuenta con la única estación de esquí de Galicia

Gente viajera se ha trasladado hoy hasta la Estación de Montaña de Manzaneda, la única estación de esquí en toda Galicia. Desde sus más de 1.500 metros de altitud, combina actividades de verano e invierno, uniendo deporte, naturaleza y turismo activo en un mismo enclave.

Durante el programa, Carles Lamelo ha conversado con Víctor Manuel Picos Romero, director de la Estación de Manzaneda sobre todos los atractivos turísticos que ofrece la estación, además de poner en valor el esfuerzo necesario para salir adelante tras los incendios del pasado mes de agosto.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada ha sido el 'Outono Gastronómico', una iniciativa impulsada por Turismo de Galicia, que invita a disfrutar del otoño gallego a través de los sabores de temporada, el alojamiento en casas rurales y la calidez de los pueblos. Sobre todo ello hemos hablado con Xosé Manuel Merelles, director de la Agencia de Turismo de Galicia, quien además nos ha dado detalles de otros muchos atractivos de la comunidad gallega.

Asimismo, también hemos analizado las diferentes propuestas turísticas de Galicia, como es el caso de la iniciativa para contabilizar los peregrinos que realizan el Camino de Santiago. Una medida que ha facilitado esta labor y que en próximos meses permitirá contabilizar la afluencia en toda la red de caminos de la comunidad autónoma.

