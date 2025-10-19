Descubre los Alpes suizos a través de la ruta de Heidi y el Bernina Express

Este entorno existe y se puede visitar. “La aldea del abuelito se llama Dörfli en la novela y se halla justo encima de la localidad de Maienfeld”, explica Martín. Hoy se conoce como Heididorf, el pueblo de Heidi, y se puede llegar en tren desde Zúrich. Desde Maienfeld, el sendero que lleva a Heididorf atraviesa “verdes campos y densos bosques, hasta el pie de las majestuosas montañas”, como escribió la propia Spyri.

Suiza | Pexels - Jose Eduardo Barrios Banuelos - 2147558913-30391780

Los Grisones: un cantón suizo singular

Heididorf se encuentra en el cantón suizo de los Grisones, “la región suiza más grande y la que se mantuvo independiente durante más siglos”. Se hablan tres lenguas: alemán, italiano y romanche. “El francés es cooficial”, añade Martín. Además del pueblo de Heidi, los Grisones ofrecen experiencias únicas como excursiones alpinas, artesanía en madera y actividades familiares.

Tren en los Alpes | Pexels - Dantemunozphoto-28821829

Viajar en el Bernina Express

Una de las mejores formas de explorar esta región es en tren. “El Bernina Express lleva desde Coira, la capital del cantón, hasta Tirano, en Italia”. El trayecto cruza los puertos del Albula y del Bernina, con 55 túneles y 196 puentes. “Podría hacerse en un día, pero lo mejor es realizarlo por etapas, en cuatro o cinco días”, sugiere Sandra Martín.

Alpes suizos | Pexels - Jean-paul-wettstein-677916508-34306820

St. Moritz y otras paradas imprescindibles

Durante la ruta, destacan destinos como St. Moritz, famosa por su lujo y por haber acogido los Juegos Olímpicos de Invierno en 1928 y 1948. “Aquí se inventó el bobsleigh”, recuerda Martín. Otras paradas incluyen el valle de Engadina y el de Poschiavo, además de la pista de trineos entre Preda y Bergün, “un camino de 6 km que pasa bajo los viaductos de la línea del tren Albula”.

Gastronomía suiza | Pexels - Unkdevil-18410573

Gastronomía alpina

En los Grisones se puede disfrutar de fondue, chocolate y la típica torta de nueces. O, como Heidi, “tomar un tazón de leche recién ordeñada con trozos de pan”.

