Descubre los alimentos de Aragón: "La cebolla de Fuentes es única en el mundo"

Amparo Cuéllar, directora general de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón, nos descubre cuáles son los alimentos que marcan la gastronomía aragonesa, como la cebolla de Fuentes o la trufa de Teruel.

"La cebolla de Fuentes es única en el mundo, tiene unas características únicas de tamaño y sabor", explica. "Es una de las bases de los guisos para los sofritos y la de Fuentes tiene unas características únicas", añade. En el caso de "los melocotones de Calanda", este tipo "es el único que tiene Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) en nuestro país", señala Cuéllar. "Cuenta con unas características únicas en cuanto a gramaje, texturas y sabor".

El mayor productor de trufa del mundo es la provincia de Teruel

Igual sucede con la trufa de Teruel, puesto que "el mayor productor de trufa del mundo es la provincia de Teruel", afirma Cuéllar. Actualmente, están "trabajando a nivel europeo para que todos los productores tengan ese aval para que la trufa de Teruel tenga el alcance y el reconocimiento que se merece".

Otros productos de Aragón

También nos ha hablado de las cerezas. "Aragón es el mayor productor y exportador de cerezas. Tenemos una especie única con un sabor y consistencia increíbles", apunta. Junto a las cerezas, también destaca el tomate de Barbastro. Y el dulce, ya que "Aragón es un referente", pues "la dulcería se ha transmitido de generación en generación".