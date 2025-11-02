Los delfines rosas del Amazonas: leyendas, curiosidades y dónde verlos

“Ver un delfín rosa es todo un acontecimiento. Un maravilloso encuentro con un animal bello y extraño, un ser excepcional”, afirma López. Esta especie lleva millones de años habitando los grandes ríos amazónicos y se diferencia de los delfines marinos por su cuello flexible y su largo hocico, adaptado para rebuscar presas entre raíces y ramas. Los ejemplares jóvenes son grises, pero con el tiempo su piel se vuelve rosada, más intensa cuando juegan, cortejan o defienden territorio.

Misterios y leyendas del boto amazónico

El delfín rosa no solo es un símbolo natural, también protagoniza numerosas leyendas ribereñas. “Se cuenta que el delfín rosa puede transformarse en un hombre. Un hombre alto, rubio, de aspecto agringado, dicen en Colombia”, relata López. Según la tradición, ese ser aparece en las fiestas nocturnas para enamorar a una joven y llevarla al río, donde ambos desaparecen bajo el agua.

Algunas historias lo identifican con el Yacuruna, el dios que habita en las profundidades, mientras que otras lo consideran un espíritu protector que castiga a quienes dañan el río o pescan en exceso.

Leticia, punto de partida para verlos

“Podemos verlos en numerosos lugares de la cuenca amazónica”, indica López, que recomienda viajar a Leticia, capital colombiana del Amazonas. Esta ciudad, fundada a finales del siglo XIX, se levanta en la triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú. Desde allí parten excursiones por el río hacia Puerto Nariño, con muchas posibilidades de avistar delfines rosas.

Durante el atardecer, miles de loros cubren el cielo de Leticia antes de regresar a la selva. Además, los visitantes pueden realizar paseos nocturnos por canales donde brillan los ojos rojos de los caimanes, o caminar entre árboles de más de 70 metros de altura observando tucanes, monos y perezosos.

El reportaje completo puede escucharse en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero dirigido y presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Mariano López.