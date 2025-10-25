GENTE VIAJERA

David Toscano, presidente de la Diputación: "Huelva son sensaciones, es autenticidad y eso es lo que queremos mostrar"

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha destacado el potencial turístico y cultural de la provincia en una entrevista concedida durante la visita del programa Gente Viajera al Parque Minero de Riotinto. Desde proyectos de turismo sostenible hasta la riqueza natural y deportiva del territorio, Huelva se consolida como un destino para vivir con los cinco sentidos.

ondacero.es

Madrid |

desde el corazón de la Cuenca Minera, David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva, ha subrayado la autenticidad de una provincia que "no solo se ve, se saborea, se puede oler y se puede sentir", y que se vive intensamente. "Huelva son sensaciones. Huelva es autenticidad y eso es lo que queremos mostrar", ha afirmado.

Entre los proyectos destacados, Toscano ha hecho referencia al corredor verde del río Tinto, un ambicioso itinerario de cicloturismo y senderismo que sigue el antiguo trazado ferroviario de la minería. "Estoy convencido que va a ser una de las grandes vías que vamos a tener en España, porque vamos al lado de un río único como ese Río Tinto", ha señalado.

El presidente también ha puesto en valor la riqueza natural de la provincia, con especial énfasis en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. "La sierra tiene unos colores que son indescriptibles. Tenemos el castañar más importante del sur de España", ha comentado, invitando a practicar deportes como la marcha nórdica en este entorno.

En la costa, ha defendido el desarrollo del pesca-turismo como vía para conectar al visitante con la vida marinera y los productos locales: "Huelva tiene la oportunidad de disfrutarse mar adentro, con rías muy agradables donde poder pescar con tranquilidad y ver aves en marismas como las del Odiel o Isla Cristina".

La entrevista ha sido también una plataforma para promover eventos deportivos de primer nivel que se celebrarán en la provincia, como el Campeonato de Europa de Bádminton en 2026, así como iniciativas culturales como el Festival de Cine Iberoamericano.

David Toscano ha concluido enalteciendo la provincia de Huelva, con su diversidad paisajística y su herencia cultural, se reafirma como un destino de turismo completo y en auge.

