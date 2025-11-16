Casas-cueva, badlands y patrimonio: descubriendo la comarca de Guadix

La comarca de Guadix se encuentra “un poco al margen de los grandes atractivos de la provincia”, pero es un territorio “espectacular y poco conocido” al estar atravesado por la A-92, tal y como apunta Enrique Domínguez Uceta. El castillo renacentista de La Calahorra, visible desde la carretera, es una de sus imágenes más icónicas.

Castillo de La Calahorra en Granada | ondacero.es

La ciudad de Guadix es “monumental”, con una catedral en cuya construcción participó Diego de Siloé y una plaza mayor que articula conventos, iglesias y palacios. Uceta recuerda que “Guadix tiene la mayor población troglodita de España”, con unas dos mil casas-cueva donde viven alrededor de 4.500 personas, viviendas que mantienen unos 18 ºC todo el año.

Catedral de Guadix | Pixabay - Andalucia

Barrios trogloditas y paisajes de badlands

Uceta destaca que estas viviendas son “muy racionales, fáciles de construir” gracias al terreno margoso y a la escasa lluvia. Desde el cerro de la Bala se observan los barrios de Cuatro Veredas, el Barranco de Armero y las cañadas de Ojeda y de Gracia, donde chimeneas y fachadas emergen directamente del terreno. El paisaje de la Hoya de Guadix combina Sierra Nevada con un entorno “muy quebrado y ruiniforme”, formado por barrancos y torrenteras. Se trata de los conocidos badlands, tierras “erosionadas por el agua y el viento durante miles o millones de años”, antiguamente ocupadas por un gran lago interior.

Casas-cueva de Guadix | Pexels

El altiplano de Baza y Huéscar: naturaleza, historia y arqueología

Para Uceta, el altiplano granadino es un territorio de “experiencias singulares”, con sierras, espartales, embalses y panorámicas que recuerdan a Monument Valley. Destaca Baza como puerta de entrada a espacios naturales como los parques de Castril y Baza, presididos por montes como La Sagra o el Jabalcón. La zona tiene enorme valor arqueológico, ya que es donde aparecieron restos del hombre de Orce, de 1,4 millones de años. También destaca el Museo Arqueológico de Baza, junto al lugar donde se halló la Dama de Baza, y el Yacimiento Argárico de Castellón Alto, “una maravilla”.

Castril, Granada | Pexels

Los pueblos del altiplano granadino están enclavados en paisajes únicos. Uceta cita Castril, con su paseo volado y puente colgante, y otras localidades como Galera, Zújar, Cúllar, Benamaurel, Cortes de Baza, Freila, Puebla de Don Fadrique, Huéscar u Orce, que conforman “un hermoso espacio natural que ha sabido mantenerse intacto”.

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 h, presentado por Carles Lamelo.