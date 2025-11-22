Cancho Roano, Magacela y Zalamea: guía para explorar la historia de La Serena

La comarca extremeña de La Serena luce singular riqueza arqueológica. En palabras de Enrique Domínguez Uceta: “es espectacular la cantidad de restos de las civilizaciones que han pasado por aquí” y sorprende encontrarse “estos restos de dólmenes, esas piedras enhiestas… que nos habla de culturas complejas con escasos medios materiales”. Entre los dólmenes accesibles desde la zona, destaca el de Sierra Gorda, una construcción funeraria del Eneolítico. Enrique explica que los dólmenes eran “construcciones funerarias del periodo Eneolítico… que tenían esa característica disposición circular”, formados por piedras verticales que delimitaban una cámara cubierta originalmente por un túmulo. El visitante puede recorrer también el Dolmen de Magacela, situado a los pies del pueblo y con vistas a los restos de un castillo posiblemente íbero. Magacela conserva además la ermita de Nuestra Señora de los Remedios.

Templo en La Serena | Víctor Herranz

Cancho Roano y la cultura tartésica

El santuario de Cancho Roano, del siglo VI-V a. C., es uno de los yacimientos más significativos de la zona. Destaca su complejidad arquitectónica y su capacidad para sorprender al visitante, con altares, muros de adobe y restos de pigmentos. Su visita se puede complementar con la sala de Tarteso del Museo Arqueológico de Badajoz y con el yacimiento de Casas del Turuñuelo, donde se hallaron cinco bustos del siglo V a. C.

Otros yacimientos, castillos y memoria reciente

Zalamea de la Serena es conocida por la representación anual de El alcalde de Zalamea, pero su patrimonio incluye el castillo de Arribalavilla, del siglo XV, con torres y aljibe aún visibles. También alberga un singular dístilo romano de 23 metros de altura, procedente posiblemente de un largo recorrido mediterráneo. En La Serena también se encuentra el edificio protohistórico de La Mata, el castillo de Capilla con vistas al encuentro de los ríos Zújar y Esteras, y fortificaciones como Benquerencia de la Serena, Orellana la Vieja o Almorchón. La ruta incorpora memoria más reciente, como el paso de Miguel Hernández por Castuera en 1937 o el campo de concentración instalado en 1939. También destacan el Centro de Interpretación del Arte Rupestre de El Helechal y el recinto-torre romano de Hijovejo.

Impresionantes frescos en la ermita de Cabeza del Buey | Víctor Herranz

La Capilla Sixtina de Extremadura y otras iglesias

Entre los templos sobresale la ermita de Nuestra Señora de Belén en Cabeza del Buey, con fachada almenada, claustro románico e interior barroco. La propuesta cultural recorre Hornachos, Zalamea, Magacela, Cancho Roano, Campanario, Medellín y Don Benito, una invitación a descubrir un territorio “lleno de vestigios, todos en piedra”.

