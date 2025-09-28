Benahavís, refugio de tranquilidad en la Costa del Sol: "El que prueba residir aquí, luego no se marcha"

El alcalde de Benahavís, José Antonio Mena, ha puesto en valor el notable crecimiento que ha experimentado su municipio en las últimas décadas, situándolo como uno de los destinos más atractivos de la Costa del Sol. “En los últimos 25 años creo que ha sido el municipio que más crece de toda España”, ha afirmado durante su entrevista en el programa especial de Gente Viajera en la localidad.

Benahavís, enclavado en la Serranía de Ronda, destaca no solo por su entorno natural, sino también por su carácter internacional: “116 nacionalidades distintas en un pueblecito pequeñito, pues una cosa un poco extraña, pero bueno, aquí hemos acogido bien a todo el mundo y estamos encantadísimos”, ha señalado Mena.

Uno de los grandes atractivos es el golf, con nada menos que doce campos. “Junto con Marbella y Mijas, somos los tres municipios con más campos de golf de España”, ha indicado el alcalde, quien ha explicado que este deporte ha contribuido a la desestacionalización del turismo y a consolidar un flujo constante de visitantes durante todo el año.

A ello se suman otras experiencias como el barranquismo en la Angostura del río Guadalmina, una de las rutas de agua dulce más populares de la provincia. “Es precioso el poder nadar por el río atravesando cuevas a nado, y la verdad una actividad preciosa”, ha asegurado.

Además, Mena ha recordado que Benahavís forma parte de la Gran Senda de Málaga y está vinculado con el auge del enoturismo en Ronda: “Los caldos son excelentes, así que también animamos a todo el mundo a que vengan a probar”.

Pero si algo ha llamado la atención de visitantes ilustres como Michelle Obama es la tranquilidad y el paisaje: “Prácticamente, un 90% de las urbanizaciones están situadas con vistas al mar Mediterráneo”, ha explicado el regidor.

Por último, ha invitado a conocer una de sus grandes celebraciones, la Romería de la Virgen del Rosario, el próximo 7 de octubre, “un punto de encuentro de la familia” donde no falta la comida, la música y el sentido de comunidad.