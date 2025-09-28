"Benahavís es el Edén para los deportistas": golf, trial y naturaleza como motores turísticos

Benahavís se ha consolidado como un destino privilegiado para el turismo deportivo en la Costa del Sol. Así lo ha confirmado Scott Marshall, concejal de Turismo del municipio, quien ha afirmado que en Benahavís “se puede hacer de todo: senderismo, cañones, golf, trial, caballo, bici… Nómbralo y lo podrás hacer”.

Marshall ha recordado sus propias raíces en el deporte del trial, del que fue practicante en su juventud, y ha señalado que el golf sigue siendo “uno de los motores referentes” del turismo en la localidad: “Se nos reconoce por ser el municipio con más hoyos de golf de Europa por población”.

Un ejemplo de ello es La Quinta Golf & Country Club, cuyo director general, José Luis Gómez, ha explicado que reciben hasta 70.000 jugadores al año y que sus instalaciones, que incluyen spa, pistas de pádel, hotel de cinco estrellas y campos de fútbol, son clave para mantener la ocupación durante todo el año. “El control que tenemos del agua es hasta la mínima gota”, ha añadido, destacando el uso exclusivo de agua regenerada para el riego.

Pero no todo es golf en Benahavís. En 2025, el municipio ha acogido por primera vez una prueba del Campeonato del Mundo de trial, organizado con el impulso del Álvaro López Macías, del Club Deportivo Motorista de Benahavís. “Tenemos grandes rocas, fuertes pendientes y pasos de río con agua... un poco de todo lo que cualquier aficionado del trial desearía”, ha explicado.

López Macías ha subrayado el orgullo que representa que Benahavís, “un municipio tan pequeñito”, esté a la altura de otras sedes internacionales como Japón o Italia en este deporte. Marshall ha confirmado que el Ayuntamiento apoyará que el Mundial regrese en 2027.

Con sus rutas de senderismo, la cercanía a la Sierra de las Nieves y el descenso por el Guadalmina como experiencia estrella, Benahavís se consolida como destino para quienes buscan deporte, naturaleza y sostenibilidad. “Benahavís es el Edén para los deportistas”, ha resumido la periodista Irene González durante el recorrido.