Así es Marbella 4Days Walking, el evento senderista que reúne a casi una veintena de nacionalidades en Málaga

Marbella 4Days Walking es uno de los eventos más importantes que se celebran en la ciudad malagueña cada año. Durante cuatro días, los participantes en esta carrera senderista pueden disfrutar del paisaje natural, la costa, las montañas y el ambiente festivo de uno de los lugares más emblemáticos de la Costa del Sol.

Existen diferentes tipos de rutas que los participantes pueden elegir en función de su nivel físico o de las preferencias que tengan. Las rutas diarias pueden ser de 10, 20 o 30 kilómetros y el ambiente en que se celebran estas hacen que sus participantes lo vivan como una forma de ejercicio, turismo y convivencia.

En Gente Viajera hemos hablado con Arabella Wessels, directora del evento. Holandesa afincada en Marbella desde hace varios años, nos habla de la cantidad de gente que reúnen y los grupos de amigos que se juntan para disfrutar Marbella 4Days Walking.

Asegura que gente de hasta casi una veintena de nacionalidades participa en un evento que sirve para juntar diferentes culturas y que ya plantean ampliar a más fechas durante el año.