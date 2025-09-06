Antonio Serrano, presidente de la D.O. Cariñena: "Hay referencias de viñedos desde hace unos 2.000 años"

Este sábado Gente Viajera se ha emitido desde Cariñena, localidad zaragozana mundialmente conocida por ser un referente en la cultura del vino que, además, este año se ha hecho con el reconocimiento que ha sitúa como la 'Ciudad Europea del Vino' gracias a ser una tierra llena de vida, viñas y costumbres únicas.

La Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Cariñena tiene 93 años. Su presidente, Antonio Serrano, asegura que "en la zona hay referencia de los viñedos desde hace 2.000 años". El vino que nace de las piedras se cultiva en un entorno agreste y en un territorio que se dedica a la viticultura desde tiempos remotos, tal y como señala Serrano.

"El vino que nace de las piedras le da una potencia al vino que otros lugares no tienen. Nosotros tenemos la virtud de estar en una criba mediterránea-continental, lo que le da una potencia especial a las uvas, ese matiz de cuerpo", explica. "Tenemos una variedad que lleva nuestro nombre y es propia de aquí, que también se distribuye por todas partes del mundo, aunque nuestra variedad mayoritaria es la garnacha". Esta variedad, asegura, "es la que queremos potenciar".

Cambios en el consumo

A lo largo de los años todo cambia, algo que también sucede con el consumo de vino. Según apunta Serrano, "el consumidor, especialmente a razón de la pandemia, ha sufrido un cambio" dado que no se consume tanto alcohol.

"Nosotros siempre hemos producido unos vinos de garnacha, que suelen ser altos en graduación, pero también somos capaces de elaborar ese mismo vino con menos", asegura. "Recientemente hemos sacado una nueva variedad, a la que denominamos 'Garnacha nueva'. Esta se coge madura, con 11 grados y es un vino más fresco que está hecho para lo que ahora llamamos "tardear", algo que está haciendo mucho el consumidor".

Tradición y costumbres

Respecto al tipo de vino que se consume mayoritariamente, el presidente de la D.O. Cariñena asegura que aunque son "zona de tintos, hay una variedad francesa que se ha adaptado muy bien". De hecho, elaboran "vinos blancos muy buenos", como "una garnacha que es un cava de color blanco".

Todo este legado del vino se puede disfrutar, además de en el 'Museo del vino' de Cariñena, en una de sus fiestas más reconocidas que este año celebra su edición número 59. Conocida como 'La exaltación del vino', "es una celebración que se lleva a cabo desde 1960 y pone en valor el trabajo de los viticultores y bodegueros de la zona de Cariñena".