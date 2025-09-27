Ángeles Muñoz, alcaldesa: "Tenemos que poner a Marbella donde le corresponde"

Marbella es uno de los destinos más importantes de la Costa del Sol y es por eso que desde el Gobierno local buscan ampliar horizontes en el mercado asiático. Su alcaldesa, Ángeles Muñoz, nos atiende en 'Gente Viajera' justo antes de viajar a China para participar en uno de los eventos internacionales más importantes del sector turístico.

"El mercado internacional para nosotros es esencial, somos una ciudad muy cosmopolita (…) Las principales ciudades turísticas van a estar en China, tenemos que poner a Marbella donde le corresponde", explica.

Destaca, además, que la apuesta del gobierno local es "un turista que tenga un gasto medio alto, que pueda hacer un retorno importante a la ciudad y que genere empleo" y en ese perfil encaja perfectamente el turista chino que tiene "un poder adquisitivo alto".

Uno de los principales atractivos de Marbella es su binomio turismo-deporte, que tanto le está dando a una localidad que ha acogido en los últimos años importantes eventos internacionales.

"El impacto que han tenido en la ciudad es importante (…) Tener a los principales equipos de fútbol entrenando nos hace ser referentes con nuestra planta hotelera, tenemos muchísimas instalaciones que nos permiten practicar deporte todo el año", cuenta.