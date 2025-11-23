HOLANDA

Ámsterdam Light Festival: la ciudad se transforma en un museo de luz durante el invierno

Si se planea una escapada invernal a Ámsterdam, el Festival de la Luz es uno de los grandes atractivos de la temporada. Esta semana se desvelan los últimos detalles del Ámsterdam Light Festival, que del 27 de noviembre al 18 de enero convertirá la ciudad en “un museo al aire libre donde las obras son descomunales instalaciones de luz”, creadas por una veintena de artistas urbanos internacionales. Lo recorremos con Elena del Amo.

La mayor parte de las instalaciones del Ámsterdam Light Festival se exponen a lo largo de los canales e “incluso sobre sus aguas”, tal como ha ocurrido en las anteriores trece ediciones. Los habitantes de Ámsterdam, conocedores del espectáculo, reservan con antelación su plaza en los tradicionales barcos que recorren los canales, ya que contemplar el festival desde el agua es la forma más espectacular de disfrutarlo. Las obras se iluminan diferentes horas según el día: entre semana comienzan alrededor de las 16:30–17:00h, cuando ya está oscuro, y se mantienen encendidas hasta las 22:00 o 23:00h.

Instalación Bridge Of The Rainbow, de Gilbert Moity, en la quinta edición del festival
El visitante puede recorrer el festival en barco, pero también a pie o en bicicleta siguiendo un itinerario disponible en una app descargable. Con una pequeña aportación —“creo que 6€”, señala Elena— se accede a la información completa de cada obra, una contribución que ayuda a la continuidad de este evento gestionado por una fundación privada. Sin embargo, las instalaciones pueden verse gratuitamente desde la calle.

Proyecciones en la fachada del museo Hermitage de Ámsterdam
Una edición con mensaje: “Legacy”

Este año, el festival propone el concepto “Legacy” (“Legado”), invitando a los artistas a reflexionar sobre qué herencia cultural, tecnológica o personal se transmite a las futuras generaciones. Entre los participantes destaca el español spY, “que pasó de ser un grafittero en los 80 a intervenir con sus obras juguetonas en las calles de montones de ciudades europeas, de El Cairo y hasta de Hong Kong”. Junto a él, otros creadores internacionales presentan montajes de luz monumentales que vestirán el centro de la capital holandesa hasta mediados de enero.

Instalación de luces Light a Wish, de OGE Group, en ediciones pasadas del festival
