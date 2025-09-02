Arranca la nueva temporada de Gente Viajera con un especial desde Cariñena, ‘Ciudad Europea del Vino’

Gente Viajera arranca la nueva temporada el sábado 6 de septiembre a partir de las 12:00 h con un programa especial desde el Consejo Regulador de la Dominación de Origen Protegida Cariñena (Zaragoza) con motivo de la celebración de la 'Ruta del vino que nace de las piedras'. Esta localidad zaragozana se ha hecho este año con el reconocimiento que la sitúa como la 'Ciudad Europea del Vino' gracias a ser una tierra llena de vida, viñas y costumbres únicas.

Durante el programa descubriremos los encantos de esta localidad históricamente entregada al cultivo del vino. Hablaremos con Antonio Serrano, presidente de D.O. Cariñena y también con Sergio Ortiz, alcalde de Cariñena, quien nos hablará sobre qué significa para este municipio haber sido elegido como 'Ciudad Europea del Vino' y qué actividades se están llevando a cabo durante este año.

También nos adentraremos en la 'Ruta del vino Campo de Cariñena' de la mano de Carmen García, un proyecto turístico, cultural y gastronómico que permite dar a conocer el potencial del territorio de la región y, además, continuar fomentando la cultura del vino que tan importante es para esta localidad.

Cariñena, mucho más que una ciudad

El vino, seña de identidad, ha hecho de este municipio zaragozano un lugar repleto de historia, costumbres y tradiciones que dan vida a sus calles y su gente.

De la mano de Tino Martínez, director de Proasur, descubriremos los secretos que aguarda el 'Wine Museum' de Cariñena. Un espacio donde cultura, historia y viticultura van unidas de la mano en el que poder disfrutar de una extraordinaria experiencia inmersiva en el mundo del vino.

No te pierdas este especial desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cariñena . A partir de las 12:00 h en Onda Cero, web, app y nuestro canal de YouTube.