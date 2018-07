Las vacunas tienen futuro

Sanofi Pasteur MSD (SPMSD) celebró su 20 Aniversario con el acto conmemorativo “De las vacunas del siglo XXI a las vacunas del futuro”, en el que se hizo un repaso de estas dos décadas con la presentación del libro “Presente y Futuro de la vacunología. 12 reflexiones imprescindibles”.Ricardo Brage, Director General de SPMSD, destacó que “cada acto de vacunación representa un acto de responsabilidad individual y colectiva, así como la oportunidad de proteger a un niño o adulto frente a una enfermedad infecciosa evitable y sus consecuencias sobre la salud”.El diseño de vacunas frente a infecciones agudas tiene como objetivo conferir inmunidad antes de la replicación del agente infeccioso. Son las vacunas preventivas. Pero aún si la infección se hace crónica o latente se puede recurrir a la vacunación para desarrollar una respuesta inmunitaria. Estaríamos ante las vacunas terapéuticas.En la actualidad los ensayos clínicos están orientados hacia el desarrollo de vacunas para proceso crónicos como el cáncer, la diabetes mellitus o la demencia tipo Alzhéimer.El Prof. Ángel Gil de Miguel, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos, indicó que “las vacunas que se encuentran actualmente en fase de experimentación supondrán en el futuro un cambio sustancial para el mundo de la vacunología y de la salud pública”. En este sentido, existen muchas estrategias en la formulación de vacunas, tales como, por ejemplo, la microencapsulación.La microencapsulación consiste en envolver antígenos vacunales en polímeros biodegradables que produzcan liberación lenta y programada de estos antígenos en el organismo, lo que permitiría obviar la necesidad de dosis de recuerdo. Con esta tecnología es posible formular microesferas biodegradables que inyectadas en los primeros meses de vida permitan liberar antígenos vacunales con una cadencia de liberación superponible a los actuales calendarios de vacunación evitando las inyecciones de repetición y las visitas médicas.Otra de las técnicas serían las adyuvantes inmunes e inmunomoduladores, sustancias que se incorporan a las vacunas para acelerar, prolongar o potenciar la respuesta inmunológica frente a la misma.Y también caben destacar las vacunas en plantas transgénicas, es decir, comestibles. Se construyen insertando los genes de microorganismos patógenos en el ADN de las plantas.El ex ministro de Sanidad y Consumo de España, Julián García Vargas, subrayó que “la prevención debería considerarse un derecho fundamental para el individuo y la comunidad por las muertes y minusvalías que evita”. Además, ha defendido la necesidad de creación de una Estrategia Nacional de Salud. “España necesita prevención del riesgo para no tener que hacer atención del siniestro”, matizó.Por último, el Dr. José Luis Puerta López-Cózar expuso las principales conclusiones del libro entre las que no faltó que el objetivo final de la política sanitaria es prevenir y evitar la enfermedad. Seguro.