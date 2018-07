El doctor Jorge Diamantopoulos, Jefe del Servicio de Neurocirugía de HM Hospitales, ha dicho que “probablemente haya pocos centros españoles que dispongan de la equipación neuroquirúrgica de última generación con la que contamos”.Mediante la incorporación de una “resonancia magnética intraoperatoria con navegador integrado” se ha aumentado la precisión en el abordaje de las lesiones cerebrales y minimizado los riesgos para el paciente, lo que evita en la práctica diaria muchos casos de reintervenciones. Con esta tecnología se consiguen ventajas como la preservación del tejido y estructuras sanas y la ausencia de impedimentos para la cirugía ante desplazamiento de masa cerebral. El colectivo beneficiado tampoco es un asunto menor puesto que puede ayudar a las personas afectas de más de 3.500 casos de tumores cerebrales y a los casi 15.000 nuevos casos de metástasis cerebrales que se producen cada año en España.Con qué alegría transcribo esta información pues siempre me ha inquietado la maléfica situación en la calidad de vida de aquellas personas afectas de tumores cerebrales metastásicos. Conviene recordar que hay tumores cerebrales primarios, que son los que se originan en el cerebro. Suelen aparecer en la infancia y también a partir de los cuarenta o cincuenta años. Por el contrario los tumores cerebrales de origen secundario son aquellos que se originan en el tejido extracerebral, o sea, las lesiones de carácter metastásico de un tumor de otro órgano. Estas lesiones son diez veces más frecuentes que los tumores cerebrales primarios, y más aún, sabemos que alrededor de un veinte a un cuarenta por ciento de los pacientes con cáncer desarrollarán metástasis cerebrales. No me extraña por tanto que el equipo que dirige el doctor Diamantopoulos se haya mostrado satisfecho de poder ayudarles en mejorar su calidad de vida. Seguro.