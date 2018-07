Sevilla, actualización científica sobre vacunas.

Esta semana en Sevilla tendrá lugar la “Jornada de Actualización Científica sobre la Vacuna Hexavalente y las vacunas frente al Papiloma Humano, el Herpes Zóster, Rotavirus y Varicela”. Se trata de una reunión en la que se intentan desbrozar las claves de las vacunas pediátricas en las que participarán los doctores Álvarez, Pilar Arrazola, Fernando Moraga, José Antonio Navarro y Pedro Alsina.El Dr. Xavier Bosch expondrá una “visión global del VPH: más allá del cáncer de cuello de útero”. Y el Dr. Lluis Triquell hablará sobre la “vacunación en mayores: generando conocimiento y compromiso”.Precisamente días atrás tuve la oportunidad de estar con el Director del Departamento de Pediatría del Grupo HM Hospitales, el Dr. Alfonso Delgado. Me dijo que si no vacunamos contra la varicela, el número de casos que se prevé es igual al número de nacimientos de niños en un país, es decir, en España tendremos 400.000 casos anuales. De ellos un 6-8 por ciento van a tener complicaciones y necesitarán atención médica y tratamiento sintomático. Van a necesitar hospitalización. Incluso, señala el Dr. Delgado, habrá “una mortalidad de entre 8 y 10 niños al año por varicela, que es una enfermedad que se puede prevenir mediante la administración de vacuna“.La varicela es extremadamente contagiosa y muchas veces cursa de manera leve, pero cuando tienen lugar ese 6-8 por ciento de ocasiones en las que hay complicaciones graves tiene una mortalidad de un caso por cada 50.000, que a priori parece poco, pero no lo es.Según datos de la Red de Vigilancia Europea la mayoría de los casos de varicela se registra antes de los diez años, después la incidencia de la enfermedad baja significativamente. El Dr. Delgado, Catedrático en Pediatría, explica que son necesarias dos dosis de vacunación contra la varicela para proteger al cien por cien de los niños vacunados. La primera a los 12-15 meses de edad y la segunda a los 3 ó 4 años. Además, señala que los gastos generados por tratar a los niños con varicela son muy superiores al que supondría la vacunación universal de todos los niños españoles frente a la varicela.Pero nos encontramos en un momento en el que la varicela repunta en España y en el que no hay disponibilidad de vacuna contra la enfermedad. Los pedíatras llevan tiempo insistiendo en este tema.Ante la situación actual, farmacias extranjeras con servicios on-line venden por correo la vacuna de la varicela que ya no se puede comprar en España. Y es que muchos padres pudieron administrar la primera dosis a sus hijos pero no encuentran en las farmacias españolas la segunda. También los ha habido con suerte y tienen guardada a buen recaudo esa segunda dosis, que en su día compraron con previsión.En 2014 se registraron 13.274 casos más de varicela frente al número de casos registrados en 2013. Se ha producido, según datos recopilados por el Instituto de Salud Carlos III, un aumento del 13,5 por ciento en un año. Sin embargo, estamos ante una situación anómala porque todo parece indicar que en este año 2015 no será posible garantizar la correcta protección frente a esta enfermedad infecciosa porque las distintas Comunidades Autónomas y el propio Ministerio, a través de su Consejo Interterritorial, no parece que estén por la labor de incluir la vacuna contra la varicela a lo largo de este año. Ni siquiera se puede comprar la vacuna en las Oficinas de Farmacia. Es lo que hay. Seguro.